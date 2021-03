Muere una madre de trillizos por Covid-19 seis meses después del fallecimiento del padre

Tragedia en Brasil. Ana Paula Faria, de tan solo 36 años, ha muerto a causa del coronavirus dejando a sus trillizos huérfanos justo seis meses después de que los pequeños perdiesen también a su padre, fallecido en un accidente de tráfico.

Ana Paula ingresó en el hospital el pasado viernes tras experimentar síntomas de la enfermedad y su estado de salud se complicó rápidamente. Fue trasladada al centro médico Santa Casa de Votuporanga (Sao Paulo) donde tuvo que ser ingresada en la unidad de cuidados intensivos. La madrugada del martes 16 de marzo falleció tras no superar las complicaciones derivadas de la covid-19.

Al drama familiar se suma la muerte de su hermana Karina Angélica Faria, de 33 años, la semana pasada. La joven falleció también tras contagiarse de coronavirus.

Su fallecimiento deja huérfanos a los trillizos, que hoy tienen cinco años, y han quedado al cuidado de sus abuelos. Ellos son sus familiares más directos después de que el padre muriese hace seis meses en un accidente de coche, según informa el medio brasileño ‘UOL’.

La última publicación de Ana Paula en su perfil de Facebook recordaba a su esposo. “Cinco meses sin ti, te extraño, me duele el pecho, las lágrimas fluyen y no hay nada que se pueda hacer. Nada, nada, nada llena este vacío que me dejaste y estoy aquí buscando la manera de seguir adelante. Tú Me dejó tres razones para eso“.

Ana Paula se hizo famosa en un programa de televisión

La fallecida Ana Paula se hizo famosa en Brasil por haber contado cómo fue su embarazo en un conocido programa de televisión. En su localidad natal, Parisi, de menos de 2.000 habitantes, se convirtió en una celebridad. Cinco años después, su fallecimiento ha conmocionado a sus vecinos.