Generación boomerang: el coronavirus corta las alas a 81.000 jóvenes emancipados

Cuando los polluelos consiguen levantar el vuelo por sí solos, abandonan el nido y no vuelven nunca más. Hubo una época en la que los jóvenes españoles seguían el ejemplo de las aves y, una vez se emancipaban, no regresaban al hogar familiar. Pero los tiempos han cambiado; ahora los que se independizan no son tan jóvenes ni gozan de una estabilidad económica y laboral que les permita volar lejos de la casa de sus padres durante mucho tiempo. Se trata de los ya conocidos como “Millenials” y los “Z”, que ahora tienen que soportar otra etiqueta, la de la “Generación boomerang”.

El panorama laboral de los jóvenes españoles es desalentador, con una tasa de paro juvenil superior al 40%, las escasas posibilidades de abandonar el techo de los progenitores se esfuman con el estallido de la pandemia. A finales de 2019, el 18,7% de los jóvenes menores de 30 años estaban emancipados, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Seis meses más tarde, esa cifra cayó hasta el 17,3%, el peor dato desde 2001, tal y como recoge el último estudio publicado por la plataforma, correspondiente al primer semestre de 2020. Si nos alejamos del frío dato porcentual, la conclusión es que la Covid-19 ha cortado las alas a más de 81.000 personas que antes de la pandemia eran completamente independientes.

Una vida en ‘stand-by’

Esas decenas de miles de jóvenes se han visto obligados a dejar su vida en ‘stand-by’ y aprovechar el tiempo para “reciclarse”. En el segundo trimestre de 2020, más de 3,5 millones de jóvenes menores de 30 años ni trabajaba ni buscaba empleo de manera activa, un aumento del 15,8% respecto al mismo periodo del año anterior. Un crecimiento forzado, pero que no se traduce en la proliferación de los “ninis”. La dedicación exclusiva a los estudios es la principal causa de inactividad en este segmento de la población, ya que el 80% de estos jóvenes eran estudiantes, mientras que el resto dedicaba su tiempo a las labores del hogar y otras causas. Además, lo advertía el propio Instituto Nacional de Estadística, las limitaciones de movilidad y el cierre de muchas empresas ha impedido que las personas busquen trabajo.

De los afortunados que conservaron el empleo, un 29,6% se vio afectado por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) o paro parcial por razones técnicas o económicas. Ellas fueron las más perjudicadas por este procedimiento, ya que afectó al 32,1% de las activas frente al 27,4% de los jóvenes asalariados.

Los que peor lo tienen son los andaluces, con una tasa de emancipación de los jóvenes de entre 16 y 29 años del 14%. Le siguen Cantabria, con el 14,7%; Castilla y León, 15,5%; y Castilla-La Mancha, 15,5%. Por debajo de la media nacional también se encuentra Navarra (15,9%), Murcia (16%), País Vasco (16,1%), Extremadura (16,7%) y Galicia (17,1%). Los más independientes son los catalanes, que superan el 20,9%, seguidos por La Rioja (20,3%), Madrid (19,4%), Canarias (18%)y Aragón (18%).

Tasa de emancipación de la población joven Comunidad autónoma % Cataluña 20,9 La Rioja 20,3 Madrid 19,4 Canarias 18 Aragón 18 Baleares 17,8 Asturias 17,3 Comunidad Valenciana 17,3 Galicia 17,1 Extremadura 16,7 País Vasco 16,1 Murcia 16 Navarra 15,9 Castilla-La Mancha 15,5 Castilla y León 15,5 Cantabria 14,7 Andalucía 14 TOTAL ESPAÑA 17,3

¿Con este sueldo y estos precios quién se independiza?

El problema es la precariedad laboral de los jóvenes. Contratos temporales y sueldos bajos son la nota predominante de la juventud en España, que vive en casa de sus padres hasta los 29,5 años de media. No lo hace por gusto, sino por obligación. Puede que esté muy arraigado al hogar familiar, que la relación con sus padres sea buena pero es que, de lo contrario, tampoco tendrían otra alternativa. El Observatorio desprende un dato demoledor: el coste del acceso a una vivienda de alquiler representa el 92,9% del sueldo de los jóvenes asalariados.

La única alternativa que queda es la de compartir piso. En ese caso, el precio pasaría a representar el 27,7% de los ingresos mensuales, muy cerca del límite del 30% que recomiendan los expertos para tener una buena salud financiera.

Los españoles necesitan casi cuatro años más que el resto de europeos para emanciparse

La emancipación tardía es un mal endémico de España. Nuestro país se sitúa a la cola europea, con una edad media a la que los jóvenes se marchan de casa de 29 años y medio, casi cuatro años más que la media comunitaria de prácticamente 26 años. Para revertir la situación habría que seguir el ejemplo de Suecia Luxemburgo o Finlancia, cuyo jóvenes abandonan el hogar familiar a los 17,8 años, 20,1 años y 21,8 años.