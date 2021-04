Simón confirma que Sanidad estudia posibles restricciones con India

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha señalado esta tarde en rueda de prensa en relación al gran incremento de casos de coronavirus que está sufriendo en estos momentos India que se está estudiando “si es necesario o no realizar alguna acción sobre personas que puedan venir de este país”, aunque ha recordado que no hay vuelos directos con España (aunque sí a través de otros países europeos). No obstante, Simón ha indicado que “la mayor parte de la población infectada en India son personas con una probabilidad de hacer un viaje de larga distancia muy limitada”.

El epidemiólogo ha indicado que los más de 300.000 casos diarios que se están registrando en India hay que valorarlos “con prudencia”, ya que “300.000 casos en un país con 1.400 millones de habitantes es proporcionalmente menos que los 30.000 casos que está notificando Argentina, por ejemplo”. No obstante, Simón ha declarado que “los sistemas de detección que usan no nos dan la confianza suficiente de que la incidencia sea la real, y que “probablemente sea más alta” de lo que detectan.

Simón ha explicado que España no ha detectado aún ningún caso de esta variante india. “La variante fundamental en toda España, con alrededor del 94% de los casos, es la británica. De la sudafricana y la brasileña hay un número de casos pequeño”, ha manifestado.

En el caso concreto de las variantes del virus surgidas en India, que podrían ser más transmisibles al poseer dos mutaciones clave, Simón ha informado de que “hasta ahora no se ha demostrado ningún factor especialmente de riesgo asociado”. “No se puede descartar dadas las mutaciones que tiene, que podrían estar asociadas a una mayor transmisibilidad. Pero, por el momento, los datos no indican que estén ocupando mayor espacio fuera de India”.

Evolución de la epidemia

La incidencia acumulada en 14 días (casos por 100.000 habitantes) se ha situado hoy en 235,9 (casi igual que el viernes pasado), aunque ha aumentado la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos hasta el 23,5%, con nueve territorios en riesgo extremo por alta ocupación (más del 25 %): Madrid (45,3 %), Ceuta (41,18%), Melilla (35,29%), Cataluña (38,35%), País Vasco (39,5 %), La Rioja (37,74%), Aragón (27,16%), Castilla y León (28,11%), Navarra (27,74%9.

El director del Centro de coordinación de Alarmas y Emergencias Sanitarias ha manifestado que estos datos demuestran que la evolución no va a llevarnos a una situación como en la segunda o tercera ola, “siempre y cuando sigamos con la vacunación como hasta ahora y mantengamos las medidas de prevención”.

“La evolución muestra muchos signos de esperanza, pero hay que ser muy prudentes porque hay incidencias muy altas”, ha dicho Simón, quien ha alertado de que esta situación favorable no se observa en las ucis, donde seguirán creciendo los ingresos hasta mitad de la próxima semana. Este momento hay seis comunidades con riesgo de transmisión extremo (más de 250 casos por cada 100.000 habitantes), que son Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.