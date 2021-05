Castells prevé que el nuevo curso universitario sea presencial

Las universidades han continuado con su actividad académica durante la pandemia a distancia o combinando la presencialidad con las clases online pero, a la vista de los avances en la estrategia de vacunación, la vuelta a las clases el próximo curso podría ser presencial, adoptando todas las medidas sanitarias ya conocidas, según las previsiones del ministro de Universidades, Manuel Castells. Lo dijo con todas las precauciones porque «no sabemos cual va a ser la situación de la pandemia a la vuelta del verano. Depende de la variante india y de la disciplina social. La idea es que sea un curso presencial siempre con medidas de precaución sanitaria. La mascarilla la vamos a llevar, se va a mantener la distancia mínima y las ventanas se van a abrir aunque haya “filomenas”. Vamos a mantener esa precaución porque la pandemia no se ha acabado», sentenció.

No obstante, anunció que en el mes de agosto está previsto que se celebre una reunión con rectores y con las autonomías para concretar las medidas a tomar. Por ahora, lo que está claro es que los exámenes de selectividad serán presenciales con medidas sanitarias.

Mientras, hay tensión en la universidad y, esta vez, tiene que ver con la vacunación contra la Covid-19 de los profesores. Se acercan los exámenes finales de junio, que serán presenciales, además de la Ebau/Evau y muchos docentes tiemblan ante la posibilidad de que los jóvenes que acuden a los «botellones» con el levantamiento del estado de alarma y relajan el cumplimiento de las medidas sanitarias sean luego los que pueden encontrarse haciendo un examen presencial. Los docentes universitarios no entienden que se haya vacunado a los profesores de enseñanza no universitaria y se les haya considerado un colectivo prioritario a la hora de suministrar dosis, pero ese mismo criterio no se haya aplicado al personal docente investigador y al de administración y servicios a las puertas del final de curso presencial.

La tensión ha llegado a tal punto que hay universidades, como la de Sevilla, en la que se ha llegado a plantear una huelga si no se vacunaba al personal, habida cuenta de que más de la mitad de los docentes tienen una media de edad superior a los 50 años. «Estamos en contacto con una población joven y la percepción del riesgo que existe con el levantamiento del estado de alarma parece haber disminuido, asegura Yolanda Troyano, profesora titular de la Universidad de Sevilla y delegada del sindicato Csif.

La buena noticia es que el rector de la Universidad de Sevilla ayer anunció, tras reunirse con representantes de la Consejería de Sanidad que todo el personal, tanto PDI como PAS se empezará a vacunar a partir del lunes. Se empezará por los nacidos entre 1960 y 1965 para proseguir con otras franjas de edad. Pero lo de Sevilla es un caso puntual.

El sindicato Csif ayer volvió a criticar que no se haya suministrado dosis ya al personal universitario. «Es inaceptable e incomprensible la discriminación respecto a los profesores de enseñanza no universitaria», asegura Ramón Caballero, responsable de Csif Universidad.

Mientras, el ministro de Universidades ayer se mostró comprensivo con la petición realizada por el profesorado. «Tienen razón, pero todo depende de una Ponencia de Vacunación que evalúa prioridades», dijo.

No obstante, también apuntó que se está considerando la posibilidad de que los profesores que acudan de manera presencial a Ebau exclusivamente sean vacunados contra la covid-19. Pero «todo depende de la Ponencia de vacunación», insistió.