Los enfermos crónicos arremeten contra Darias por ignorarles en la vacunación

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha trasladado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, así como a la Comisión de Salud Pública y a la Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme) su “profundo sentimiento de de decepción, incomprensión y gran preocupación ante la muestra de olvido y abandono hacia los pacientes con enfermedad crónica”.

La POP responde así a la última actualización de la estrategia de vacunación contra la Covid-19, en la que, según apunta, sigue sin reconocerse la especial situación de vulnerabilidad que tienen millones de personas con enfermedad crónica y para las cuales aún o existe turno de vacunación a pesar del constante anuncio que realiza el Ministerio de Sanidad sobre la llegada de gran cantidad de vacunas a nuestro país.

“Dicha actualización de la estrategia de Vacunación frente a la Covid-19 incorpora, únicamente, como colectivos vulnerables a grandes dependientes de difícil accesibilidad y personas con autismo profundo o enfermedad mental severa. En este sentido, la POP, junto a uno de sus socios, la Confederación Autismo España, insta a Facme y a la Comisión de Salud Pública a clarificar el alcance real de esta medida, especificando qué se considera por autismo profundo, a fin de evitar el desconcierto de muchas familias, puesto que las personas con gran dependencia ya estaban incorporadas en el primer grupo de vacunación”, asegura en un comunicado.

Carina Escobar, presidenta de la POP, asegura que “estamos totalmente atónitos ante la situación que estamos viviendo. Realmente nos cuesta entender cómo, tras casi tres meses de vacunación, nuestra ministra Sanidad no está teniendo en cuenta a todas las personas con enfermedad crónica que viven en nuestro país, y Facme, como representante de las sociedades científicas, no les haya defendido. Estamos hablando de millones de personas de todas las edades, con patologías crónicas como afecciones cardiacas, enfermedades respiratorias, enfermedades neurológicas, fibrosis quística y otras enfermedades raras, así como aquellos pacientes que tienen tratamientos inmunosupresores y para los cuales existe evidencia sólida de mayor riesgo de enfermedad grave. Estas personas, muchas de ellas jóvenes, han tenido que paralizar su vida ante el gran riesgo que el contagio supone para su delicada salud. Se trata de pacientes que, diariamente, tienen que acudir a centros sanitarios para continuar con sus consultas, pruebas y tratamientos, y que, por tanto, se encuentran tremendamente expuestos a un contagio. Creemos que dejar de lado a este colectivo no respeta los principios éticos que se establecen en la estrategia y que deben proteger a los más vulnerables”.

La POP denuncia “la falta de compromiso y transparencia mostrada por la ministra Carolina Darias, la Comisión de Salud Pública y su asesor, Facme, al no respetar y llevar a cabo los criterios de priorización que recogía el documento inicial de la estrategia de España en el cual se determinó que “en la priorización serán consideradas personas con condiciones de alto riesgo para Covid-19 aquellas con condiciones o patologías para las que existe evidencia sólida, en el momento actual, de mayor riesgo de enfermedad grave”