Espectacular rescate en Bilbao: tres senegaleses y un policía salvan la vida a un hombre que cayó a la ría

La rápida actuación de tres jóvenes senegaleses y un policía municipal fuera de servicio salvó la vida de un hombre de 72 años que se había caído a la ría de Bilbao tras sufrir un desvanecimiento. Tal y como se puede ver en varios vídeos difundidos a través de redes sociales, estas cuatro personas se lanzaron al agua para socorrer al hombre que se estaba ahogando.

Todo ocurrió en la tarde de ayer, domingo, a la altura del Mercado de la Ribera, en la mencionada localidad vizcaína. El hombre perdió el conocimiento y se precipitó al agua. Tras él, se lanzaron estas cuatro personas, quienes le dieron auxilio ayudados por un barco que pasaba por la zona.

El hombre fue trasladado al hospital en ambulancia y estaba consciente cuando le subieron a la lancha. Asimismo, sus cuatro salvadores están en buen estado de salud.

La cadena vasca ‘EITB’ ha podido hablar con tres de las cuatro personas que se lanzaron a la ría para salvar al hombre. El primero en lanzarse al agua fue Mohamed Diouf, quien desvela que no es la primera vez que rescata a alguien en la zona donde ocurrió el suceso del pasado domingo: “De repente se ha caído y yo me he ido directamente a salvarle. No es la primera vez que lo hago. Si puedo, voy a saltar, yo soy así”.

Husman, un amigo de Mohamed que también se lanzó al agua, reconoció ante la misma cadena que no puede quedarse quieto si ve a una que se va a morir: “Podemos salvarle porque sabemos nadar”. Otro de los héroes que participó en la actuación fue Oscar Macho, un policía municipal que se encontraba en la zona: “No te puedes parar mucho a pensar porque puede ser cuestión de segundos. Tienes que hacerlo de la manera más rápida posible”.

Hoy en Bilbao (Euskal Herria), un señor de 72 años que paseaba por el puente, se cayó inconsciente a la ría.



Dos inmigrantes senegaleses se tiraron rapidamente al agua al verlo caer del puente, jugándose su propia vida, consiguieron rescatarlo y literalmente le salvaron la vida. pic.twitter.com/787wShRsih — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) June 20, 2021

