Un ataque a los sanitarios que rompe un consenso histórico

Como ministra de Sanidad se aprenden muchas cosas. Una de las más importantes es que nuestros profesionales sanitarios están entre los mejores del mundo gracias, en parte, al conocido como sistema MIR (sistema de formación sanitaria especializa) con el que contamos en España. Un sistema que ha funcionado durante tantos años, cualquiera que fuera el partido en el Gobierno, gracias al gran consenso histórico que nos unía en torno a él.

El último episodio provocado por la incompetencia socialista, a cuenta de la asignación de las plazas a los sanitarios residentes, es todo un despropósito. Es difícil que este Gobierno pueda sorprenderme ya, pero la actual ministra de Sanidad lo ha conseguido. Han conseguido lo que parecía imposible: romper el gran consenso político que salvaguardaba la formación de nuestros sanitarios.

El sistema online y en diferido que han impuesto obcecadamente, a pesar de las protestas de colegios profesionales, sindicatos y estudiantes, impide elegir en igualdad de condiciones las plazas en las que formarse. Obliga al futuro especialista a elegir en diferido, sin saber qué plazas quedan disponibles en el momento de rellenar su solicitud. Además, la plataforma ha presentado fallos y ha permitido que se filtren datos sensibles sobre las elecciones de los aspirantes. En definitiva, el sistema impuesto no es garantista, no es transparente y no es eficaz.

No se entiende que nadie minusvalore a los miles de sanitarios que tienen que escoger su plaza y que se están manifestando en contra de este sistema. Biólogos, enfermeros, farmacéuticos, médicos, psicólogos, químicos, físicos… Miles de sanitarios que durante años han estudiado para esta prueba final de la que depende su futuro. Y menos se entiende que quien sabotee una elección tan importante para ellos y para nuestro Sistema Nacional de Salud sea el Ministerio de Sanidad. Precisamente el organismo que ha de velar por ellos.

Velar por ellos es velar por la salud de todos nosotros. Pero sobre todo es lo mínimo que podemos hacer después de todos los sacrificios que han hecho para llegar hasta aquí. Hablamos de una promoción que ha acabado el último curso luchando contra la pandemia y que se ha preparado la prueba final con toda la tensión que supone estar en el centro de esta gran crisis sanitaria en la que aún estamos inmersos.

Tienen que escuchar a los profesionales, no puede seguir imponiendo sin escuchar, no puede humillar a miles de españoles que han decidido dedicar su vida a cuidarnos a todos. No es justo para ellos y no es justo para todas las personas que contribuyen desde el Ministerio de Sanidad y desde todos los centros sanitarios, con su trabajo anónimo y diario, a que España cuente hoy con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo.

Por todo ello le pido a la ministra Carolina Darias y al presidente Pedro Sánchez que rectifiquen. Que escuchen a quienes han salido a la calle a pedir volver al sistema garantista, eficaz y transparente de asignación de plazas que tanto consenso generaba. Que lo hagan al menos por quienes han sido y todavía son nuestros héroes y heroínas en la lucha contra la Covid.

Desde el Partido Popular español y europeo vamos a seguir escuchando y defendiendo a los profesionales sanitarios de los ataques de quienes no respetan sus derechos. Hay que proteger el sistema de elección de plazas, porque ha demostrado ser el más eficiente, garantista y lo más importante, ha demostrado ser la herramienta más útil para poner en primera línea mundial a nuestros profesionales.

Los sanitarios, junto con los pacientes, están en el centro de la Unión Europea para la Salud que estamos construyendo y España debe seguir liderando la formación de especialistas. Sánchez no puede acabar con otro baluarte más de España.