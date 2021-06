La mascarilla no será obligatoria en exteriores si se mantiene la distancia de 1,5 metros

La mascarilla dejará de ser obligatoria a partir del 26 de junio en espacios exteriores si se puede guardar la distancia de seguridad. El pleno del Consejo Interterritorial así lo ha acordado esta tarde, si bien ha introducido una serie de condiciones que regulan su uso en exteriores y lugares públicos.

Según han afirmado a LA RAZÓN, fuentes presentes en la reunión del Interterritorial, la mascarilla seguirá siendo obligatoria en la calle si no se puede guardar la distancia de seguridad de 1,5 metros. También en espacios interiores públicos o locales abiertos al público.

Asimismo deberá usarse en eventos multitudinarios en exterior donde el público esté de pie, haya aglomeraciones o el público esté sentado a menos de un metro y medio de distancia. El cubrebocas seguirá siendo obligatorio en las residencias de ancianos, tanto para trabajadores como para visitas. Y también para residentes si el centro no llega a una cobertura de vacunación del 80%.

Los trabajadores esenciales deberán usar la mascarilla en sus lugares de trabajo si estos no llegan a una tasa de vacunación también del 80%.

Esta modificación de la norma entrará en vigor este mismo sábado y las condiciones finales serán aprobadas definitivamente mañana por el Consejo de Ministros.

La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario este jueves para aprobar el fin del uso de la mascarilla en exteriores a partir del sábado 26 de junio, pero faltaba la letra pequeña y conocer las condiciones. Se esperaba que el Ministerio de Sanidad avanzara a las comunidades autónomas los detalles del plan de desescalada de mascarillas el martes en la Comisión de Salud Pública. Pero la ministra Carolina Darias decidió guardárselo y presentarlo horas antes del pleno del Interterritorial para no dejar margen de maniobra a las regiones.

“No puede tomarse como un evento de fin de guerra”

Rafael Bengoa, asesor internacional en Salud pública y ex consejero de Salud Vasco considera que no hay que plantear el fin de las mascarillas como se hizo con el estado de alarma, sino que tiene que ir acompañado de un paquete de acciones». Este experto considera que puede dejar de usarse en espacios exteriores siempre que no surjan nuevas variantes. En este sentido, saca a colación la variante india B.1.167 que azota al gran país asiático con gran virulencia y que ya está circulando también por España y con transmisión comunitaria en al menos cuatro comunidades.

En todo caso, Bengoa insiste en que hará falta un buen plan de comunicación. «Si no, pasará lo mismo que con el fin del estado de alarma, que se ha tomó como si el virus hubiera desaparecido». «El fin de la mascarilla no puede convertirse en un evento de fin de guerra», critica. «Hay que recordar que la pandemia no ha terminado, que sigue habiendo personas vulnerable.... Por eso, debe ir acompañado de una serie de medidas de refuerzo, con un plan de otoño que prevea la posibilidad de revacunar a las personas mayores en el caso de que la inmunidad generada con las vacunas se haya reducido, de un refuerzo en el rastreo, de un protocolo de vuelta al trabajo y a los colegios con test de autodiagnóstico, etc.».

También recuerda Bengoa el informe del panel de expertos encargado por la OMS y que alerta de futuras pandemias para reforzar la idea de que los cubrebocas han llegado para quedarse también en las sociedades occidentales: «Se quedará culturalmente entre nosotros, pero como pasa en Singapur o en China, se usará de forma voluntaria, por ejemplo, cuando uno tiene un catarro y tiene que ir a la oficina o en el transporte público. Será lógico utilizarla por educación y por protección hacia uno mismo y hacia los demás».