Sanidad busca expertos para evaluar la gestión de la pandemia

El Ministerio de Sanidad anda a la búsqueda de tres o cuatro profesionales con experiencia suficiente en Covid-19 y cualificación de reconocido prestigio para planificar y coordinar la evaluación de la pandemia de Covid-19 en nuestro país. Hoy, en el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el máximo órgano de coordinación sanitaria del conjunto del Estado, tratará de alcanzar un consenso con las autonomías sobre los nombres de estos macroevaluadores y arrancar por fin, más de 16 meses después, el análisis de qué falló, qué ha funcionado bien y, sobre todo, qué hay que hacer para que una situación como la acaecida en España y en todo el mundo no vuelva a coger desprevenidos a la Sanidad y a las autoridades políticas, como ocurrió en marzo de 2020.

Según ha podido saber este periódico, Sanidad ha sondeado varios nombres antes de la reunión para formar parte de este grupo. Entre ellos, según fuentes sanitarias, figura Ildefonso Hernández, ex director general de Salud Pública en el Ministerio, aunque éste podría haber alegado una posible incompatibilidad al participar ya en la evaluación de la gestión emprendida en la Comunidad Valenciana.

El arranque de esta evaluación surge con casi un año de retraso desde que un grupo de reputados especialistas en medicina preventiva y salud pública formularan la petición a través de una carta publicada en The Lancet. Pese a que el ex ministro Salvador Illa anunció que activaría el órgano evaluador, será finalmente su sucesora, Carolina Darias, la que lo haga, y no sin una dilación de casi medio año desde su llegada al cargo.

Las reglas de juego figuran en un documento que Sanidad ha incluido en el punto 14 del orden del día de la reunión que se celebra hoy, y parten de la base de un informe del grupo de trabajo sobre el marco para realizar esta evaluación independiente de la pandemia que ha dormido el sueño de los justos desde el pasado 2 de diciembre. El documento recuerda que la necesidad de evaluar el desempeño del Sistema Nacional de Salud frente a la pandemia de Covid-19 ya fue acordada por el Interterritorial conforme a la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública del 7 de octubre del año pasado.

“La evaluación debe identificar aquellas medidas tomadas a nivel central o autonómico y el impacto que han tenido sobre el control de la pandemia, además de ofrecer opciones de actuación ante la Covid-19 con determinadas recomendaciones, así como saber cuándo y dónde implantarlas para conseguir su mayor eficiencia”. Sanidad recuerda que estas evaluaciones ya se están haciendo en otros ámbitos territoriales:

“Tanto la Organización Mundial de la Salud como algunos países han iniciado procesos de evaluación similares. De las misma forma, en España ya se han realizado algunas evaluaciones parciales de la respuesta ante la Covid-19 como es el caso de los centros residenciales en Navarra o el proyecto para evaluar los centros asistenciales en Castilla y León”. El documento remarca que la evaluación “será un proyecto independiente con alto compromiso y transparencia, “desde una perspectiva de responsabilidad social”. Además, “estará orientado hacia la mejora del desempeño del SNS frente a la pandemia Covid-19 y buscará dar una respuesta coordinada, integrada en el sistema y eficiente tanto en el ámbito central y autonómico, como en el local”.

También apunta que se caracterizará por la transparencia en la comunicación de los resultados y que sus recomendaciones y propuestas han de ser viables y factibles. En principio, Sanidad parece apostar por una evaluación con la pandemia en curso en lugar de esperar a que finalice esta para ponerla en marcha, aunque deberá ser el Interterritorial el que decida. En su trabajo, los evaluadores valorarán la situación de partida del Sistema Nacional de Salud y realizarán una propuesta de acciones concretas de mejora para llevar a cabo a corto plazo, con los requisitos y el entorno que se debe cumplir para su implantación tanto a nivel estatal como autonómico y local.

El análisis deberá detenerse en aspectos relativos a la gestión de la crisis como la coordinación entre administraciones y con organismos internacionales, los planes de preparación y respuesta ante alertas en salud pública, los sistemas de alerta temprana y los modelos epidemiológicos, la identificación y aislamiento de casos y contactos, la gestión en poblaciones vulnerables y las estrategias para minimizar el impacto en la atención a pacientes no Covid derivados de los planes de contingencia para la atención a los pacientes Covid-19 en el ámbito de la atención primaria.

También se detendrá en la gestión de los recursos humanos y materiales necesarios para la gestión de la pandemia. Los macroevaluadores elegidos deberán definir los criterios para seleccionar a su vez a los evaluadores especializados y elaborar un listado de profesionales que respondan a esos criterios. Serán profesionales de diferentes perfiles relacionados con la salud pública, la epidemiología, la gestión y evaluación de servicios sanitarios, la evaluación de políticas y programas, la asistencia sanitaria tanto en atención primaria como especializada y todos aquellos que se consideren necesarios. “La selección estará basada en criterios profesionales transparentes y con perspectiva de género”.