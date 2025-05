Envejecer, es algo de lo que nadie puede escapar. Los cambios físicos, el comportamiento y vivir diferentes experiencias, son cosas que terminan formando la personalidad y las costumbres de cada persona. Mirarse al espejo y ver cómo han pasado los años, no sienta de la misma manera a todo el mundo.

Para algunos, las primeras canas son motivo de alarma y de una visita urgente a la peluquería. Otros, en cambio, deciden recibirlas con orgullo, como un símbolo de madurez y autenticidad. Cada quien vive sus canas de forma distinta. Y estas decisiones están muy vinculadas con la autoestima, la identidad y la forma de aceptar el paso del tiempo. Pero, ¿qué dice la psicología sobre quienes deciden no teñirse?

¿Qué significa no teñirse las canas?

Según la psicología, optar por no teñirse las canas no es una simple elección estética, ya que esto puede revelar una transformación relacionada con la historia personal, la percepción del cuerpo y la manera de asumir los cambios vitales. En una cultura donde se exalta la juventud y se asocian los signos de la edad con lo negativo, mostrarse al natural, no siempre es fácil.

Desde una perspectiva biológica, las canas aparecen cuando los melanocitos (las células encargadas de producir melanina, el pigmento del cabello, la piel y los ojos) dejan de funcionar con el tiempo. Es un proceso natural, pero la forma en que se vive y se asume varía considerablemente entre personas.

¿Cómo aceptar el paso del tiempo?

Decidir no cubrir las canas puede convertirse en un gesto de aceptación y empoderamiento. No se trata de resignación ni abandono personal, sino de una elección consciente que valora el recorrido de vida sin necesidad de ocultar sus marcas. Especialmente entre las mujeres, esta decisión puede representar una crítica a las normas sociales que exigen lucir jóvenes de forma permanente, muchas veces a costa de la autenticidad.

Aceptar el paso del tiempo es reconocer quehay una historia vivida, una experiencia ganada y una lección aprendida. Lejos de ser un proceso que deba ocultarse, el envejecimiento puede asumirse como una etapa natural de la vida. Implica reconciliarse con el cuerpo, entender que cambiar no es perder, sino transformarse, y valorar todo lo que se ha recorrido.