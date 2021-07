La dura advertencia de Margarita del Val: un 10% de los jóvenes con Covid sufrirá secuelas neurológicas a largo plazo

Salud

La tasa de incidencia sigue disparada entre los más jóvenes y esto comienza a preocupar a los expertos. Margarita del Val, viróloga del CSIC, ha alertado de las secuelas que la Covid puede producir entre la población más joven: desde problemas de concentración y memoria hasta niebla mental.

Según ha explicado la investigadora española en El Programa de AR, un 10 % de los jóvenes de entre 15 y 30 años que se contagien de Covid arrastrarán secuelas neurológicas a largo plazo y un 6% problemas de fatiga respiratoria.

Para la viróloga, aunque las hospitalizaciones por coronavirus en este colectivo son pocas hay que prestar atención a que “hay que proteger a los jóvenes”. Asegura que en estamos en una nueva fase de la pandemia porque “puede haber muchos contagios, pocas hospitalizaciones de jóvenes y muchos menos fallecimientos, pero ahora tenemos que proteger a los jóvenes porque tienen problemas de secuelas a largo plazo”.

Del Val comenta que el contagio en los mayores con la pauta completa de vacunación es tres veces menor y diez veces menos en los jóvenes vacunados. Pero aunque “los síntomas siempre son menores que si no estuviesen vacunados”, la experta señala que “la carga viral que tienen estas personas que se contagian estando vacunadas, tengan o no tengan síntomas, es bastante alta, es casi tan alta como la de las personas no vacunadas”.