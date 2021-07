¿Qué significa cada color de las banderas de la playa?

Lo primero que miran los bañistas, antes siquiera de pisar la arena de la playa, es la bandera que ondea ese día sobre el puesto de vigilancia. Muchos rezan por una bandera verde, con aguas tranquilas y limpias, mientras que otros esperan algo más de emoción con un oleaje que le pegue algún revolcón. Existe todo un código que nos indica lo que debemos hacer y lo que no.

Independientemente de la bandera que el equipo de salvamento haya colocado ese día, es importante respetar una serie de recomendaciones para disfrutar de un baño seguro. Entre ellas se encuentra la vigilancia de los niños, evitar las corrientes, no alejarse de la costa a nado y respetar las zonas acotadas para los deportes acuáticos.

Bandera azul

La bandera azul es un distintivo internacional que avala la protección del medio marino en playas y puertos. Para lograrla, se evalúan diferentes criterios como la información y educación ambiental, la calidad del agual, la gestión ambiental y la seguridad y servicios del espacio. España es el país con más banderas azules del mundo, con 713 (615 playas, 96 purtos deportivos y dos embarcaciones turísticas sostenibles), 25 más que hace un año.

Bandera verde

La bandera verde indica que las condiciones de baño son buenas y que se puede nada y bucear sin problemas. Se coloca cuando el mar está en calma, no hay residos en el agua ni cualquier otro peligro. También influye el estado del resto de la playa, ya que lo que indica es que no se detectan situaciones de riesgo para las persoas que visitan la zona. No obstante, el mar puede cambiar repentinamente, por lo que ninguna bandera es permanente durante todo el día.

😧⚠️En España se produjeron 338 ahogamientos durante el año 2020⚠️



Un consejo:

🌊🏖 Bandera verde: aunque el baño está permitido hay que tener precaución y respetar las indicaciones de los socorristas. ¡Sé prudente! 🏊‍♀️

#Vacaciones2021 🌅#VeranoSeguro pic.twitter.com/e583byGwaB — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 14, 2021

Bandera amarilla

La bandera amarilla se coloca con un mayor oleaje e indica que hay que tener precaución durante el baño. A priori parece que no lleva asociada ninguna prohibición, pero hay algunos detalles que no son conocidos. La Guardia Civil explica que está “prohibido el baño donde el bañista no toque el fondo con la cabeza fuera”.

Este color ondeará en el puesto de salvamento si las olas tienen una altura aproximada de metro y medio o hay corrientes medianamente fuertes. Pero la bandera amarilla también advierte de otros peligros, como suciedad, medusas y otros animales marinos.

¿#SabíasQue la bandera amarilla significa "prohibido el baño donde el bañista no toque el fondo con la cabeza fuera"?



¡Sé prudente!🏊‍♀️

⚠️Ahogamientos en España durante 2019 ➡ 440 🆘 #Vacaciones2020 🏖️🌅 #VeranoSeguro pic.twitter.com/oV3EXOftGP — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 5, 2020

Bandera roja

Ojo con la bandera roja. En esta situación, el baño está prohibido porque supone un grave riesgo para la vida o salud de las personas. Lo más probable es que se debe a un oleaje intenso y corrientes marinas fuertes. Indica un riesgo grave, por lo que también advierte de otros peligros frecuentes cuando el mar está agitado, como suciedad, animales marinos o clima adverso.

¿#SabíasQue la bandera roja se coloca cuando el baño está prohibido porque comporta un grave riesgo para la vida o salud de las personas y que la bandera amarilla prohíbe el baño donde no puedas tocar el fondo con la cabeza fuera?#Prudencia⚠️ Ahogamientos en España en 2021➡108 pic.twitter.com/EMBW75Bztm — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) July 13, 2021

Bandera negra

La bandera negra indica que la playa está cerrada por el mal estado de sus aguas o de la arena. En España hay 48 playas en las que ondea este color, tal y como recoge el informe Banderas Negras 2021 elaborado por Ecologistas en Acción. El problema más frecuente de estas playas son los vertidos de aguas residuales y su mala depuración. Le siguen otros aspectos negativos como el lurbanismo, actividades industriales y puertos o cruceros.

Bandera medusas

Una bandera blanca con dos medusas de color morado indica la presencia de estos animales en la costa. Siempre va acompañada de otra bandera de color amarillo o rojo en función de la gravedad del riesgo para los bañístas.