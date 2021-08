El doctor Carballo alerta: “Van a llegar nuevas variantes que reducirán la efectividad de las vacunas”

La quinta ola de la pandemia de Covid-19 va remitiendo lentamente en España pero algunos expertos alertan sobre la dificultad de alcanzar la ansiada inmunidad de grupo. Por un lado, está la variante Delta, que necesita menos personas susceptibles de contraer el virus para producir un contagio. Por otro, que las vacunas no evitan la infección ni la transmisión con tanta eficacia.

Uno de ellos es César Carballo, doctor en el hospital Ramón y Cajal. El médico aseguró hoy en ‘El programa del verano’ de Telecinco que “desgraciadamente nos va a costar llegar a los niveles que teníamos antes de esta quinta ola”. “Las UCI siguen llenas, con un porcentaje de ocupación más alto del que nos gustaría, esto condiciona salidas de quirófano e intervenciones que se deberían de hacer”, afirmó.

El sanitario explicó que los cálculos que se tenían estaban hechos para la variante Alfa y ahora, con la llegada de nuevas cepas, todo se ha descontrolado. “La variante Delta nos ha cambiado todo, vemos vacunados con doble dosis que se infectan y pasan por el hospital”.

Las UCI están llenas, con un porcentaje más alto del que nos gustaría

“Sabemos que los vacunados están infectando y es verdad que las vacunas aguantan bien, pero el problema es que no aguantan tan bien para infecciones... por lo tanto, tenemos que empezar a pensar si alcanzaremos a la inmunidad de grupo con la vacunación”, advirtió.

El médico reconoció que ahora los pronósticos son más pesimistas: “Las vacunas están aguantando y muy bien, es verdad que antes de la Delta éramos mucho más optimistas y ahora hemos cambiando un poco.. Expertos de Reino Unido dicen que llegarán más variantes que todavía reducirán aún más la efectividad de las vacunas...”.

La vacuna aguanta muy bien para hospitalización y casos graves, pero no para la infección

Sin embargo, el doctor mantiene que ”la vacuna aguanta muy bien para hospitalización y casos graves, pero no para la infección. Los vacunados se pueden infectar”. Las nuevas variantes disminuyen la eficacia de las vacunas, aunque Carballo es muy claro: “Es mucho peor coger la enfermedad y tener un covid, deja muchas más secuelas que ponerte la vacuna”

Sobre la vacunación de niños y adolescentes, Carvallo indica que el problema es que todavía no hay una evidencia clara sobre el beneficio-riesgo de la vacunación de los menores de 16 años. “Va a ser difícil llegar a esa inmunidad de grupo si no vacunamos a la población infantil y ahora mismo no hay evidencia para que nuestros pequeños se tengan que vacunar”.

El sanitario se pronuncia sobre la llegada de una sexta, séptima u octava ola de la pandemia: “Es una posibilidad que tenemos que contemplar, hemos visto como han pasado cuatro variantes hasta llegar a esta Delta. Lo que dicen los expertos es que es muy probable que surjan nuevas variantes más transmisibles y que disminuyan un poco más la efectividad de las vacunas porque la transmisión está descontrolada”.