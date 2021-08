Sanidad avala adelantar la vacunación de quienes han pasado la Covid

Se felicitó ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por haber alcanzado el 70% de vacunados entre la población diana, aquella para la que están autorizadas las vacunas. Actualmente, las población diana la componen las personas mayores de 12 años.

Un artificio para tapar el incumplimiento de los objetivos de vacunación que tanto han publicitado desde Moncloa. Allá por el mes de mayo, el presidente Pedro Sánchez prometió llegar al 18 de agosto con el 70% de la población total inmunizada, unos 33 millones de ciudadanos. Pâsada esa fecha, todavía quedan unos 3 millones para lograr esa ansiada inmunidad de rebaño. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, 30 millones de ciudadanos han completado la pauta.

Con la irrupción de la variante Delta, un 60% más transmisible, y teniendo en cuenta que ninguna vacuna es efectiva al cien por cien y hay un pequeño escape inmunitario, es necesario no solo alcanzar el objetivo del 70% sino aumentar el porcentaje de vacunados hasta el 80%. Para ello, las comunidades autónomas están actuando por su cuenta para rescatar a colectivos que han quedado pendientes de recibir su dosis.Entre ellos, los que han pasado el virus.

Aragón, País Vasco, Cataluña, Canarias y Navarra comunicaron ayer a Darias en la reunión del Consejo Interterritorial que administrarán la dosis a los contagiados de menos de 65 años solo dos meses después de que hayan pasado la enfermedad, y no seis, como hasta ahora establecía el protocolo del Ministerio de Sanidad.Entre 500.000 y un millón de personas se encuentran en esta situación en toda España. Por eso, la medida, que ha encontrado el apoyo de la mayoría de los expertos, busca optimizar al máximo la disponibilidad de dosis (aunque siguen teniendo prioridad quienes no han pasado el Covid), en un momento en el que en algunas comunidades faltan brazos para vacunar. Una medida que ha sido avalada por la ministra, que no ha puesto ninguna objeción.

Pero, ¿es seguro adelantar el plazo de administración de la vacuna a los recuperados del contagio? Según explican desde la Sociedad Española de Vacunología, cuando se decidió que debían esperar seis meses era para priorizar a otras personas que no tenían ningún tipo de inmunidad teniendo en cuenta el contexto de escasez de vacunas. Pero ahora que hay dosis suficientes, es lógico acortar el plazo a un mes, defienden.

En Estados Unidos está decisión se tomó antes. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) fijan un plazo de 90 días para vacunarse tras superar la covid, pero consideran que incluso a partir de diez días el pinchazo es seguro.

El objetivo de Sanidad es recuperar el buen ritmo de inoculaciones previo a las vacaciones de verano. Se ha pasado de administrar 379.221 vacunas diarias en la primera semana de julio, a las 172.364 de la semana pasada.

«Alcanzar y superar los objetivos de vacunación es clave para reducir las nuevas olas epidémicas», apuntó ayer la ministra. Para ello, instó a las comunidades a «abrir las vacunación de manera extensiva» «abriendo puntos sin cita previa» y captando a aquellos que aún no han recibido las segundas dosis por cualquier motivo o hayan retrasado su cita por estar en un destino vacacional. En este sentido, recordó que «los sistemas de información REGVACU están preparados para registrar datos de las personas que hayan recibido las dosis de la vacuna en comunidades diferentes».