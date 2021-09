La DANA que sacude España esta semana ha provocado inundaciones en varias zonas de España. Benicàssim fue la zona inicialmente afectada, pero luego las fuertes lluvias han ocasionado problemas en otras áreas de la Comunitat Valenciana, Madrid o Toledo, aunque afortunadamente en esta ocasión solo ha habido que lamentar daños materiales, pero no pérdidas humanas.

En estas situaciones, se puede dar la circunstancia de que nos sorprendan las precipitaciones al volante, lo que provoca auténticas situaciones de pánico: nula visibilidad, asfalto resbaladizo, posibilidad de que nos arrastre una tromba de agua...

Precauciones ante el riesgo de inundaciones FOTO: La Razón (Custom Credit)

Ante esta situación, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias y el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid nos hace una serie de recomendaciones:

Evitar al máximo la exposición al riesgo

La primera recomendación de seguridad es la prudencia y evitar toda situación de riesgo. “En el itinerario por el que tenga previsto desplazarse, la primera medida de autoprotección a adoptar es demorar el desplazamiento, permanecer atento a la evolución de las predicciones meteorológicas y a las recomendaciones emitidas por las autoridades”, explica Miguel Tomé, jefe del Servicio de Riesgos Sísmicos y Meteorológicos de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias.

Valorar la situación

Si a pesar de todo usted ha iniciado el viaje y llega a un tramo inundado, no intente atravesarlo: dé la vuelta y busque un camino alternativo. Incluso aunque conozca la zona, el agua arrastrará muchos objetos y bajará turbia, y usted no podrá saber si ha socavado el fondo, haciéndolo más profundo.

Por tanto, evite siempre cualquier exposición al riesgo, mucho más si viaja con niños o personas mayores.

🔴 Continúa la alerta por fuertes lluvias y tormentas en amplias zonas de la península



‼️ ⛈️ Consulta la previsión meteorológica en @AEMET_Esp y sigue estos consejos de @proteccioncivil para evitar riesgos 👇 pic.twitter.com/kqx1HRJhk7 — Ministerio del Interior (@interiorgob) September 1, 2021

De qué depende que un coche sea arrastrado

A pesar de las precauciones, usted puede verse dentro de su vehículo, en medio de un cauce anegado, arrastrado por una corriente de agua. En esta situación, el conductor pierde completamente el control sobre el vehículo y todos los ocupantes del mismo pueden verse inmersos en una situación de peligro para sus vidas.

Varios factores determinan que esto pueda ocurrir:

- El peso del coche. Es el factor que más influye; por tanto, tenga en cuenta que la situación de estabilidad el vehículo puede cambiar mucho según salgan los pasajeros.

- La altura de los bajos del vehículo.

- La velocidad de la corriente de agua.

- La profundidad del cauce.

- La inclinación del terreno: a más pendiente, más velocidad de agua y menor adherencia, por lo tanto mas riesgo de ser arrastrado.

Inundaciones

¿Qué ocurre a un vehículo en una inundación, cuando el nivel del agua comienza a subir?

Con una altura de 20 cm. (el agua llegará a mitad de rueda aproximadamente –según el tipo de coche–), costará mucho dirigir nuestro vehículo, pues perdemos adherencia en las ruedas motrices.

Si el agua sigue subiendo, a partir de 30 cm de altura –más de media rueda– seremos arrastrados dentro del vehículo sin pocer controlarlo.

En caso de que le arrastre la corriente...

Si queda en medio de una vía o un cauce anegagos y siente que el vehículo comienza a flotar y a ser arrastrado, intente permanecer tranquilo, alerte a los servisios de emergencia (112) y salga del habitáculo inmediatamente.

Quítese el cinturón de seguridad y salga del coche como sea, por el lado del coche contra la corriente, para evitar ser arrollado por el vehículo. E intente actar con calma, según cada caso:

1. Por la ventanilla

Siempre que sea posible, es mejor salir por la ventanilla y evitar el contacto con el agua. Si no puede bajarla, intente romperla haciendo palanca por el hueco de la ventana con un objeto largo y punzante, ya que romper el cristal a golpes es muy difícil.

Una vez fuera del habitáculo, suba al techo (no al capó) para estar en lugar seguro.

2. Por la puerta

Si no es posible salir por la ventanilla, abra la puerta a favor de la corriente y salga. Con el coche parcialmente sumergido, solo podrá abrirla cuando se igualen las presiones interior y exterior.

“La opción de abrir la puerta es para cuando no podemos salir por la ventana o el vehículo está sumergido y hemos de esperar a igualar presiones”, explica Juan José Porta, instructor del Servicio de Formación del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, recuede en caso de que quede atrapado dentro del vehículo, en la parte superior del habitáculo dispondrá de una bolsa de aire para respirar.

3. Por el parabrisas.

Los especialistas en rescates descartan esta opción para salir del habitáculo de un coche que se inunda. “Sacar el parabrisas delantero es muy muy difícil a no ser que esté deteriorado. Romper un vidrio desde el interior es muy difícil, ya que no hay distancia y hay que golpearlo en un lateral y no en el centro”, afirma Porta.

Además, hay un peligro añadido. Por el peso del motor, el coche puede quedar mirando hacia donde viene el agua: si quitamos ese cristal, existe el riesgo de que el habitáculo se inunde rápidamente y nos ahoguemos.

Permanezca en el techo

Sobre el techo del coche, el punto más alto, estaremos mucho más seguros que en el agua. Y seremos más visibles y accesibles para los medios de rescate.

Por último, en una situación extrema como esta, evite nadar en aguas con corriente –siempre que sea posible–: es peligroso, pues entraña un gran número de riesgos.