Una tiktoker que postergó su vacunación ruega antes de morir a sus seguidores que no esperen

Se llamaba Alexandra Blankenbiller, tenía 31 años y ha muerto en Florida (EE UU) por complicaciones por el coronavirus. La tiktoker no se declaraba antivacunas, pero prefirió esperar a ponerse la vacuna más adelante.

Días antes de fallecer, mientras luchaba contra la Covid-19 desde un hospital, publicó varios vídeos en la red social en los que rogó a sus más de 15.000 seguidores que se vacunen contra la enfermedad lo más pronto posible.

“No tengo mucha energía para hablar, así que intentaré hacerlo rápido. Voy a tomarme un par de descansos”, comienza explicando. “No me vacuné. No soy antivacunas, solo estaba tratando de hacer mi investigación. Tenía miedo, y quería que mi familia y yo lo hiciéramos al mismo tiempo”, compartía en el vídeo, en el que escribía de título: “El virus me atrapó chicos. ¡NO ESPERE PARA VACUNARSE! ¡¡Vaya ahora!!”

Blankenbiller, que parecía tener dificultades para recuperar el aliento, explicó que no haberse vacunado “fue un error”. “No debería haber esperado”, dijo antes de suplicar a sus seguidores: “Si están al 70 por ciento seguros de que quieren la vacuna, ve a buscarla. No esperes. Ve a buscarla. Porque, con suerte, si la obtienes” entonces no terminarás en el hospital como yo “.

La tiktoker, junto con su madre y sus dos hermanas, ya habían concertado citas para vacunarse, pero antes contrajeron la enfermedad y Blankenbiller acabó falleciendo. Su hermana Cristina confirmó la triste noticia en una publicación de Facebook.

“Gracias a todos por sus oraciones por mi familia. Me entristece y me rompe el corazón compartir que mi hermana mayor ha sido llamada al cielo hoy. Megan era una gran luz en este mundo. Incluso en sus últimos días, con poca fuerza, ella quería enviar un mensaje que pudiera ayudar a otros. (...) Varios amigos, familiares y extraños nos han dicho que vacunaron en honor al legado de Megan”, dijo.

En las últimas semanas, los nuevos casos en EE UU se han disparado a unos 140.000 diarios, cifra que no se veía desde principios de año, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). El promedio de muertes por coronavirus en la última semana es de 1.524, en comparación con los 509 de hace un mes. La mayoría de los contagios y muertes se están produciendo entre personas que no están vacunadas o que aún no han completado la pauta.