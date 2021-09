10º aniversario de “Perrotón”: «Volver a estar juntos pese a las medidas anticovid es un milagro»

Como si de una contraseña secreta se tratara, los amantes de los perros y el running tienen una cita el «10-10-10»; es decir, el próximo 10 de octubre a las 10 horas en la madrileña plaza de Colón de Madrid celebra el décimo aniversario. Tras un año marcado por la pandemia, «Perrotón» vuelve con más ganas y más solidario que nunca para celebrar la señalada efeméride de la mano de la cantante y actriz Alejandra Botto, presidenta de la Fundación Arca de Noé y embajadora de «Perrotón España».

–La carrera del X aniversario vuelve a ser presencial. ¿Qué supone volver a las calles?

–Lo supone todo. «Perrotón» es una iniciativa solidaria absolutamente única en la que los 5.000 participantes «doglovers» nos reunimos en la plaza de Colón viviendo emociones. La mejor forma de vivirlo es presencialmente. El año pasado fue virtual y fue todo un éxito, pero poder volver a estar juntos pese a las medidas de seguridad es casi un milagro.

–¿Qué novedades encontrarán los participantes este año?

–Muchas. La camiseta oficial está diseñada y firmada por Vitorio y Luccino y ha sido maravilloso contar con ellos, unos diseñadores internacionales tan «doglovers». La segunda van a ser los puntos de control veterinario que vamos a tener con la colaboración de los veterinarios del Hospital Clínico de la Universidad Alfonso X El Sabio, que va a haber a los largo de los cuatro kilómetros de recorrido, donde los participantes podrán hacer todo tipo de consultas. Este año aparecen en la creatividad seis perritos abandonados (que se encuentran en la fundación Arca de Noé buscando una familia), muchos de ellos de raza porque también éstos son abandonados.

–¿Cuántas inscripciones tenéis hasta el momento? ¿Habéis notado que la gente se esté movilizando más?

–Sí, definitivamente. La gente tiene muchas ganas de salir. Estamos casi en el «soldout», esperemos que para el 1 de octubre, cuando se acaben las inscripciones, esté todo vendido. La gente se está movilizando, porque quiere sentir «Perrotón» junto a sus animales.

–¿Qué ha logrado «Perrotón» a lo largo de estos diez años?

–Muchas cosas. No nació como una iniciativa tan ambiciosa como lo es hoy. Cada día vamos creciendo, vamos ampliando las ciudades a las que llegamos, vamos creciendo a través de las donaciones de producto, las campañas de esterilización que venimos haciendo con la UAX y con prevención de tratamientos para la leshmania. También estamos alimentando hace varios años a las colonias de gatos del Retiro porque «Perrotón» esta al lado de los perros más desfavorecidos, abandonados, pero también de los gatos, especialmente de los que están en colonias felinas.

–¿Qué planes de futuro tenéis? ¿Hasta dónde os gustaría llegar?

–Llegar cada día a más gente y a más ciudades. Nos llaman para hacer la carerera en Valencia, Sevilla, Barcelona... Queremos ampliar los apoyos públicos y privados para ampliar esta iniciativa solidaria.

–¿Cómo ha sido este último año en lo que respecta al abandono de mascotas?

–Como presidenta de la fundación Arca de Noé puedo decir que ha sido un año con diferentes percepciones en los diferentes centros de protección de toda España. En el nuestro la realidad es que no ha habido mayor número de abandonos, pero tampoco hemos promovido la adopción en estos meses tan largos de confinamiento. Sí hemos percibido que muchas protectoras o refugios han ido soltando perros en adopción y me ha parecido un error, porque adoptar un animal en esos momentos tan inciertos me parecía una irresponsabilidad. El camino está en la educación, sobre todo en los niños, que son los grandes prescriptores de sus familias y son el futuro. Agradecer a todas las empresas solidarias en cuya responsabilidad social corporativa han ido introduciendo nuestro proyecto, porque trabajar en una iniciativa como «Perrotón» es dar a entender que se esta promoviendo la adopción responsable, la tenencia responsable. Tenemos detrás grandes empresas como CaixaBank, Royal Canin, la UAX, y por su puesto a la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, que apoyan este proyecto desde hace diez año.

Las medidas anticovid:

Para garantizar que «Perrotón» será una carrera segura frente a la covid, desde la dirección seguirán a rajatabla el protocolo aprobado por la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. Desde el punto covid instalado en la plaza de Colón, salida de la carrera, se dispensarán mascarillas a quienes no las tengan, habrá dispensadores de gel hidroalcohólico automáticos para todos los participantes y habrá que acreditar que se cuenta con certificado de vacunación o test de antígenos realizado en las 72 horas anteriores a la carrera.