Coches históricos: qué son, trámites y beneficios

Vehículos que llaman la atención con una matricula singular y que suelen sorprender a los más pequeños. Con una “h” delante de los números que preceden a una triple “b” hay un tipo de coche que levanta pasiones y sus dueños cuidan con total dedicación, los llamados vehículos históricos.

Este tipo de coche cuenta con una comunidad muy singular y que su amor hacia el mundo del motor es total. Estos, cuentan con diferentes particularidades que los hacen únicos dentro del mundo del coche que los diferencian de los demás y que en los últimos días celebran algunas excepciones.

Pero llegar a tener la condición de “histórico” se deben cumplir una serie de requisitos que se encuentran regulados para que un vehículo con cierto tiempo no sea a la ligera. Por ello, estos se diferencian del resto y consiguen adquirir ese status tan reconocido.

Requisitos

Que el vehículo tenga más de 30 años es el primer requisito necesario pero no el único. Sí el coche cuenta con esa edad habrá dado un gran paso adelante pero a continuación llegaran el resto que lo diferenciaran. Además de los años, los vehículos deben haber pasado la ITV para poder adquirir esta consideración.

Esta nueva edad entró en vigor tras un cambio introducido en el año 2017 por el que se decidía aumentar la edad de estos coches de 25 a 30 años. Además, se establecía la necesidad de que el vehículo no hubiera sufrido modificaciones técnicas.

Además, también se catalogaron los coches incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español o que este declarados bienes de interés cultural. Incluso, aquellos vehículos de colección que fuesen “singulares o de escasez manifiesta”.

Trámites necesarios

Pero cumplir los requisitos no ofrece inmediatamente la posibilidad de convertir el vehículo en histórico. Para ello son necesarios una serie de tramites que evaluaran el coche y le otorgarán o no la posibilidad de adquirir el status.

Para poder conseguirlo se deberá acudir a un laboratorio donde se le realice una minuciosa inspección. En ella, además, se deberá acreditar toda la documentación que debe acreditar su autenticidad y ser entregada junto a un pago de 350 euros.

En ese laboratorio también se debe entregar una ficha donde se establezca cada cuanto tiempo tiempo se debe pasar la ITV y, después, acudir a un club de clásicos. En el se podrá obtener un informe que destaque la peculiaridad que cumple el vehículo, con otro pago de 40 euros.

Pero la cosa no acaba ahí. Una vez con estos documentos deberá presentar la solicitud a la Comunidad Autónoma y, en caso de aprobación, pasar por una ITV a conseguir una nueva tarjeta de revisión. Por último se debe acudir a la Jefatura Provincial de Tráfico y pagar otros 93,90 € en concepto de tasas que nos permita conseguir toda la documentación. Ahora, solo nos faltará recoger las placas y ponerlas al coche.

Ventajas

Tener un coche con estas características no solo tiene ventajas estéticas y románticas. En algunas ciudades este tipo de vehículos están exentos de pagar el impuesto municipal de circulación.

Otro cambio es el de las ITV. Sus revisiones pasan de dos a cinco años, lo que supone un quebradero menor de cabeza tanto por lo económico como por lo legal. Además, en las pólizas de seguro estos también pueden tener beneficios.

Estas son más baratas pero no por cortesía de la aseguradora si no por que obligan a no superar los 5.000 kilómetros anuales consiguiendo así reducir los riesgos del coche. Además también existen seguros especiales para clubs de automóviles que suelen ser muy utilizados por los usuarios.