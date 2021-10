¿Por qué solo hay persianas en España?

Hay algunas idiosincrasias en la psicología y en los usos y costumbres de los españoles; como cocinar con aceite de oliva, comer y cenar más tarde, colocar la lavadora en la cocina o reservar un rato después de comer para echarnos la siesta.

Pero si hay una particularidad que llama especialmente la atención a los ciudadanos de los países de nuestro entorno, es que en España todas las casas tienen persianas.

Es algo que sorprende a los extranjeros sobre España, pero también es algo que sorprende a los españoles del resto del Continente. Y cualquier español que haya viajado un poco por Europa puede dar fe de ello. ¡Ellos ni siquiera echan las cortinas!

En cambio en España, si no tenemos bajadas las persianas, tenemos echadas las cortinas. Y por si eso no fuera suficiente, levantamos muros preservando la intimidad de nuestro hogar. Y esto, por sorprendente que parezca, no es común en el resto de Europa.

La primera idea que se nos viene a la mente es que España tiene más horas de luz que el resto de países europeos, y que por tanto, los españoles necesitan tener un mayor control sobre la luz que entra en su hogar.

Y es cierto, mientras que en España tenemos de media 2.500 o 3.000 horas de luz al año; en países como -por ejemplo- Inglaterra tienen entre 1.200 o 1.600; o en Alemania, que rondan las 1.300 a 1.700 horas.

Pero hay algo más. Los españoles bajamos las persianas hasta para dormir... cuando la excusa de la luz ya no sirve.

Al parecer, la respuesta tiene que ver más con la psique de los españoles.

¿Cómo son los españoles?

Por un lado, somos tremendamente sociables... y eso lo corroboran los datos:

De acuerdo con el cuarto informe de Cambridge Monitor, que analiza las sociales y culturales que existen entre los europeos mediante varias encuestas, los españoles alcanzan la mayor puntuación en simpatía y hospitalidad de acuerdo a la percepción del resto de los europeos.

Es lo mismo que refleja el Eurobarómetro del año 2017, que también dice que los españoles son los europeos que menos sienten la soledad. De los españoles encuestados, un 81% afirmó no haberse sentido solo “en ningún o en casi ningún momento” durante la semana previa a la encuesta. Lo que choca frontalmente con el 67% de media en Europea.

Por otro lado (y aquí está el quid de la cuestión), los españoles también son muy celosos de su intimidad.

La holandesa Caroline Rutgers, que lleva varios años viviendo en España, explicó en una entrevista para el diario El País, que el principal motivo de esta práctica es que “en España existen aún costumbres de la cultura árabe muy enraizadas, de vivir para dentro de la casa y tener lo bonito en el interior, como los patios, y mirar a través de las celosías”.

“Para nosotros, en Holanda, no tener persianas busca la intención de compartir información, de decir que no tenemos nada que esconder” (...) “es como si los españoles tuvieran miedo a la luz”, añadió Jurgens.