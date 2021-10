Reino Unido no tomará más medidas pese al aumento de casos

El Gobierno británico pidió ayer a los ciudadanos que «pongan de su parte» para la lucha contra el coronavirus si no quieren ver de nuevo una imposición de restricciones sociales ante el aumento de casos registrados en los últimos días. El miércoles se superaron los 49.000 por primera vez desde el pasado mes de marzo.

El ministro de Sanidad, Sajid Javid, recalcó ayer que durante el invierno se podrían llegar a los 100.000 diarios y aunque enfatizó que el vínculo entre los casos, admisiones hospitalarias y las muertes se ha debilitado gracias a la campaña de vacunación, no se ha roto completamente, por lo que la sociedad debe permanecer aún alerta. «Siempre hemos dejado claro que el invierno es un período más desafiante incluso con otros virus. Si no ponemos nuestro granito de arena, nos vacunamos y cambiamos determinados comportamientos es más probable que nos enfrentemos a nuevas restricciones a medida que nos acercamos al invierno», manifestó durante una rueda de prensa en Downing Street. Aproximadamente, el 80% de los mayores de 12 años ya cuenta con la pauta completa de vacunación.

Por el momento, el Ejecutivo no planea activar el llamado «Plan B», que implicaría la reintroducción obligatoria del uso de mascarillas en el transporte público, espacios cerrados, trabajar desde casa y el uso de pasaportes de vacunas. Pero no descarta ninguna medida si la situación empeora a fin de evitar el colapso del sistema nacional de salud pública.

En este sentido, Javid matizó que siguen «muy de cerca» la aparición de una «descendiente» de la variante delta del coronavirus, que podría ser entre un 10 y 15 % más transmisible que ésta, la cual ya es el doble de contagiosa que el original SARS-CoV-2. Los expertos la han denominado «AY.4.2», y advierten de que su frecuencia ha aumentado en el Reino Unido, donde podría ser responsable ahora de casi el 10 % de casos de covid. Su prevalencia crece rápidamente, pero no tan rápido como lo hizo la primera delta tras pasar de India a este país a principio de este año.

Este «nuevo linaje del SARS-CoV-2» es «descendiente» de la variante delta (B.1.167.2) y «tiene dos mutaciones características» en la proteína S, «Y145H» y «A222V», las cuales podrían ofrecer al virus ventajas para sobrevivir, según los expertos.

En caso de confirmarse las pruebas preliminares, la «AY.4.2» podría convertirse en la variante del coronavirus más infecciosa desde que comenzó la pandemia, advierte el Instituto de Genética del University College London. «Pero debemos de ser precavidos en estos momentos. El Reino Unido es el único país en el que ha despegado de esta manera y no descartaría aún que su crecimiento se deba a un evento demográfico fortuito», matiza el director del centro, Francois Balloux.

No obstante, es «probable» que la Organización Mundial de la Salud la clasifique como «variante bajo investigación», por lo que le asignaría entonces una letra del alfabeto griego, opinó Balloux. Aun así, pidió que no «cunda el pánico», pues aunque podría ser «ligeramente más transmisible», no será «algo tan desastroso como lo que hemos experimentado previamente».

La Confederación de la Sanidad Pública (NHS, por sus siglas en inglés), que representa a las organizaciones del servicio de salud, ha pedido que el Ejecutivo aplique inmediatamente el que se ha denominado Plan B.

El responsable de la citada confederación, Matthew Taylor, advierte que hay que evitar que los hospitales se vean desbordados este invierno, ya que también se espera un aumento de la atención de pacientes con gripe. «El NHS se prepara para lo que podría ser el invierno de mayor desafío. Es hora de que el Gobierno aplique el Plan B de su estrategia sin retraso porque, sin medidas preventivas, estamos en riesgo de tropezar con una crisis este invierno», manifestó Taylor.

En las últimas 24 horas se registraron en Reino Unido 49.139 contagios y 179 muertes, después de que el martes se contabilizaran 223 fallecidos, el mayor número diario desde marzo.