Una tercera fajana de lava en Guirres

L a lava del volcán de Cubre Vieja está encontrando su salida hacia el mar en la playa de Los Guirres, donde ha arrasado el local de hostelería que allí se asentaba pero no ha dañado más bienes. No se descarta que se forme una tercera fajana con ese aporte, aún mínimo pero perceptible, de la colada 9.

El director técnico del Plan Especial de Protección ante Riesgo Volcánico de Canarias, Miguel Ángel Morcuende, indicó ayer en rueda de prensa posterior a la reunión de los comités científico y técnico que todas las coladas están estables, salvo la 1 y la 9, y la 2 está recibiendo una pequeña alimentación que la ha llevado a unirse a la primigenia, la que formó el primer delta lávico «haciéndolo crecer».

Este discurrir de la lava a través de las coladas primigenias está ayudando a no ocasionar más daños porque, al final, «toda la energía está encontrando salida» y no se ha incrementado la altura de las coladas ni éstas están encontrando diques que las hagan desbordarse, lo que sí generaría problemas. La colada 9 se está «moviendo», aún con un aporte mínimo pero perceptible, y lo deseable sería que no encontrase dificultades para alcanzar lo antes posible el mar sin «esponjamientos» que puedan causar daños en haciendas o cultivos.

Los científicos que siguen la evolución de la erupción del volcán de La Palma han observado en las últimas horas una caída de la sismicidad, tras haberse registrado el mayor número de terremotos profundos desde el inicio de la erupción. Pero aún temen terremotos por encima del nivel 5. Intentan tener sobreaviso a la población ante un acontecimiento de provocaría pérdidas materiales en las construcciones que no han sufrido daños y, sobre todo, socavaría aún más la débil moral de los palmeros.

En cuanto a la emisión de dióxido de azufre (SO2), la portavoz del Comité Científico destacó que continúa siendo alta, registrándose un valor entre 7.000 y 21.000 toneladas en el día de ayer. Y en el caso de la emisión de dióxido de carbono asociado al edificio de Cumbre Vieja, apuntó que aún continúa registrando valores por encima de los niveles de fondo (establecidos entre 200 y 1.300 toneladas diarias), obteniéndose un valor en el día de ayer en el rango entre 1.800 y 1.950 toneladas diarias.

La necesidad de escapar de este panorama ha obligado a 471 palmeros ha alojarse en hoteles concertado con el Cabildo, tres más que ayer. Del total, 404 se hospedan en el hotel de Fuencaliente y 67 en Los Llanos de Aridane. Además, hay 43 personas dependientes atendidas en centros sociosanitarios insulares.

En total, ya son 1.009,43 hectáreas las cubiertas por la lava y se mantiene la anchura máxima entre coladas exteriores en 3.100 metros.

Del informe del Comité Científico del Pevolca se desprende que en las últimas horas se han detectado episodios de alta turbidez en la columna de agua a distancias de hasta 1 kilómetro respecto al frente de lava, ocasionados por la invasión del material lávico en el océano en los del deltas D-1 y D-2. Estos episodios podrían nuevamente ocasionar la aparición de peces muertos en superficie. Estas muertes de organismos pelágicos podrían deberse a la ingesta masiva de cenizas que saturan sus sistemas branquiales, y no a una variación significativa de los parámetros físico-químicos del océano. La altura de la columna eruptiva medida ayer fue de 2.900 metros y la predicción meteorológica indica que el viento dispondrá la nube de cenizas en dirección S-SW, por lo que no se descarta la llegada de ceniza fina a El Hierro. Durante las próximas 24 horas continuará el escenario favorable para la operatividad de los aeropuertos.

Representantes de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan) solicitaron ayer que se dé viabilidad económica a quienes han perdido su producción como consecuencia de la erupción del volcán de La Palma, para así garantizar la continuidad de su actividad y la recuperación total de los productores y las hectáreas de la isla. Así lo han trasladado a la Dirección General de Agricultura de la Unión Europea y miembros de la Dirección de Sostenibilidad y Apoyo a la Renta. De cara a la reunión del Consejo de ministros de Agricultura de la UE que se celebrará la semana que viene, desde el sector platanero se ha pedido el apoyo a las peticiones que tiene previsto solicitar el ministro de Agricultura, Luis Planas.