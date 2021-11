Pfizer firma un acuerdo para ceder la patente de su antiviral contra la covid

Salud

Pfizer y el Medicines Patent Pool (MPP), organización internacional respaldada por la ONU, han anunciado una licencia voluntaria para este ceder la patente de su candidato antiviral oral contra la covid, el PF-07321332, una vez que hay sido autorizado.

A la espera de la revisión reglamentaria, la orientación de la OMS y el análisis completo de los datos, se considera un tratamiento prometedor. Pfizer no ha revelado el precio de este tratamiento, pero ha mencionado que tendrá un precio similar al molnupiravir, el fármaco de Merck para el tratamiento de la COVID-19: unos 600 euros por ciclo de tratamiento en los países de ingresos altos. Para los países de ingresos bajos y medios, se espera que Pfizer aplique una estrategia de “precios escalonados” basada en los ingresos de cada país.

Con la firma del acuerdo, se supone que el fármaco estaría disponible para otros laboratorios en 95 países, lo que beneficiaría a cerca del 53% de la población mundial.

El candidato experimental PF-07321332 aún no está patentado. Igual sucede con el ritonavir, que no está patentado desde el año pasado. En ausencia de patentes sobre ambos compuestos, los fabricantes con capacidad, en particular los productores basados en países excluidos de esta licencia, tienen la oportunidad de explorar directamente la producción de genéricos. La posible evolución del panorama de las patentes muestra, a juicio de Médicos Sin Fronteras (MSF), la urgencia con la que los países deben aprobar la exención de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para la covid y emplear todas las opciones legales para eliminar las barreras que dificultan la producción y el suministro ininterrumpido de genéricos.

“El acuerdo entre Pfizer y MPP demuestra una vez más cómo las licencias voluntarias se quedan cortas y no aprovechan toda la capacidad disponible a nivel global para la producción y el suministro suficientes y sostenibles de herramientas médicas vitales. Muchos países de renta media alta, como Argentina, Brasil, China, Malasia y Tailandia, donde existe una capacidad de producción de genéricos establecida, están excluidos del territorio de licencias”, señala Yuanqiong Hu, coordinadora de Políticas de la Campaña de Acceso de MSF. “Pfizer debe declarar que no obstaculizará la producción abierta de genéricos, en lugar de firmar licencias voluntarias restrictivas, y levantar cualquier tipo de monopolio de propiedad intelectual durante la pandemia”, añade.