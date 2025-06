¿Tengo que vacunarme para viajar?

Hay que saber que, para viajar a algunas zonas del mundo, por sus características epidemiológicas no solo es necesario vacunarse, sino también conocer las medidas higiénico sanitarias necesarias para proteger la salud.

¿Qué hay que saber sobre vacunación antes de viajar?

Dependiendo del país al que se viaje, zonas que se vayan a visitar, tipo de viaje, características del propio viajero, pueden estar indicadas unas vacunas u otras durante un viaje. También, en algunas zonas, es necesaria una protección frente a la malaria (paludismo).

¿Dónde hay que acudir para vacunarse?

Podemos preguntar en el centro de salud a la enfermera o al médico, que nos indicarán las medidas básicas y si es necesario, nos informarán de la necesidad de acudir al Centro de Vacunación Internacional (CVI). La consulta para saber qué vacunas se necesitan previas a un viaje se realiza en los estos centros, que podemos encontrar en todas las provincias de España. Algunos de ellos dependen directamente del Ministerio de Sanidad y otros de las comunidades autónomas, a través de una encomienda de gestión, y suelen estar ubicados en los servicios de Medicina Preventiva de algunos hospitales.

¿Por qué hay que vacunarse antes de viajar a determinados países?

Por su situación epidemiológica y las enfermedades que son prevalentes en países o zonas. Al vacunarnos, nos permitimos viajar de una manera más segura. Cada vez más, se dan casos de infecciones que no son detectadas durante el viaje y se manifiestan al regreso, por lo que estamos importando enfermedades, como ya ha ocurrido con una transmisión autóctona del dengue. Por otra, es posible que haya alguna exigencia por parte del país al que vamos que no permita nuestra entrada si no tenemos determinadas vacunas.

¿Cuántos días antes hay que planear estas vacunas?

Si es un viaje programado con tiempo, idealmente se debe visitar el CVI un mes o mes y medio antes del viaje. En caso de no tener ese tiempo se debe visitar cuanto antes. Cada vacuna requiere de un tiempo para ser efectiva y este plazo suele ser de alrededor de 15 días. En algunos casos, puede ser necesaria más de una dosis.

¿Es importante vacunarse también de las vacunas que estén en nuestro calendario antes de viajar?

Por supuesto, tener el calendario vacunal actualizado es conveniente siempre, cuando viajamos también. A veces, según las características del viaje, se adecúa ese calendario, ya que, según el año de nacimiento, el calendario vacunal puede variar y no se necesitaran algunas vacunas que sí que eran necesarias en la infancia y adolescencia.

¿Se pueden administrar a la vez?

Generalmente sí, aunque a veces hay que separar ciertas vacunaciones. Al visitar la consulta en el CVI se organiza la vacunación en caso de ser necesario.

Y si no quiero vacunarme, ¿qué ocurre?

En la mayoría de los casos, desde el punto legal, nada, ya que los países no suelen exigir ningún tipo de vacunación. Pero desde el punto de vista de la salud, tanto la individual como la pública, debemos estar protegidos para evitar enfermar y también para proteger a los que nos rodean. En caso de que haya alguna vacunación obligatoria y no la hayamos recibido, puede ser que nos vacunen en la propia frontera o que no se nos permita la entrada al país. Por eso, es importante informarse con tiempo de qué puede ser conveniente o necesario para viajar.