¿Debería ser obligatoria la vacunación contra la covid-19 en España?

Cada vez se habla más de la posibilidad de que la vacuna contra la covid-19 sea obligatoria. Algunas personalidades políticas como el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, han pedido que así lo sea tras el repunte de los casos de coronavirus en nuestro país.

El Gobierno no ha puesto sobre la mesa esta medida, pero casi la mitad de los españoles, un 46,2 por ciento, considera que se debería obligar a todas las personas a vacunarse de la covid, aunque no quiera hacerlo, frente a un 22,9 por ciento que opina que no se puede obligar a nadie a ponerse la vacuna, según el último barómetro del CIS.

Además, según la encuesta, un 27 por ciento asegura que esa obligación de vacunarse dependería de los casos. No obstante, entre aquellos que piensan que no debería ser obligatorio, un 67,3 por ciento cree que debería inmunizarse por ley al personal sanitario, al personal que trabaja en las residencias de personas mayores, y a los que tienen relaciones profesionales directas con el público en general.

Del total de encuestados, se mantiene la cifra del 95 por ciento que señala estar vacunado, mientras que el 4,8 por ciento aún no lo había hecho. De estos últimos, teniendo en cuenta que ya debería haber sido inmunizados ya que todos son mayores de 18 años, un 26 por ciento afirmó que se vacunaría al llegar su turno, mientras que el 57,8 por ciento negó que lo vaya a hacer.

La primera razón para no vacunarse sigue siendo que no se fía de estas vacunas - el 28% de los que no piensan vacunarse dieron esta repuesta-. Le sigue el miedo a que tengan riesgos para la salud y efectos secundarios o colaterales (17%), y que no se creen que sean eficaces (10%).