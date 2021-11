Moderna afirma que su vacuna pierde eficacia contra la variante ómicron

El consejero delegado de a biotecnológica Moderna, propietaria de una de las primeras vacunas contra la covid-19, cree que las actuales vacunas contra el virus serán “mucho menos eficaces” contra la variante ómicron que las anteriores cepas.

Además, Stéphane Bancel, calcula que aun se tardarán meses hasta que se puedan fabricar en grandes cantidades vacunas que sean específicas para esta nueva variante, detectada en los últimos días.

En una entrevista en ‘Financial Times’, Bancel ha comentado que el hecho de que ómicron presenta una gran cantidad de mutaciones junto con su rápida propagación será necesario modificar las vacunas actuales a lo largo de 2022.

“Creo que no hay ningún mundo en el que la eficacia sea del mismo nivel que tuvimos con la variante Delta -ha dicho-. Creo que va a ser un descenso importante. Pero no sé cuánto, porque tenemos que esperar a los datos. Pero todos los científicos con los que he hablado dicen: ‘Esto no va a ser bueno’”.

Las declaraciones del presidente de Moderna han puesto en guardia a los mercados financieros y el Ibex marca caídas de más del 1% poco después de la apertura.

Mientras, Pfizer, Johnson & Johnson y AstraZeneca han informado de que ya están trabajando en una nueva versión de sus vacunas para dirigirla específicamente contra ómicron si las actuales fórmulas demuestran una caída de la efectividad.

“Aún hay muchas cosas que se desconocen” en torno a la nueva variante, aseguró el lunes el director ejecutivo de la farmacéutica estadounidense Pfizer, Albert Bourla. “Sabremos lo esencial de lo que necesitamos saber en unas cuantas semanas”, agregó en una entrevista con la cadena estadounidense CNBC.

Pero, si “protege menos y nos vemos en la necesidad de crear una nueva vacuna, hemos comenzado a trabajar desde el viernes. Hemos hecho nuestro primer modelo de ADN, que es la primera etapa del desarrollo de una nueva vacuna”, explicó Bourla.

Pfizer ya ha creado dos nuevas versiones de su vacuna en menos de cien días, contra las variantes delta y beta, que finalmente no fueron usadas. “En 95 días, tendremos la nueva vacuna contra ómicron”, aseguró. El máximo responsable de Pfizer destacó grupo tiene la capacidad de producir cuatro mil millones de dosis el año próximo, agregó.

Por su parte, Johnson & Johnson señaló en un comunicado “estar evaluando la eficacia de su vacuna contra el covid-19 frente a las variantes”, incluyendo ómicron. En paralelo, el grupo “está trabajando en una vacuna más específica para la nueva variante, que desarrollará de ser necesario”.

El laboratorio “sigue confiando” en la respuesta inmunitaria a su vacuna actual, de una sola dosis, frente a las diversas variantes, aseguró Mathai Mammen, encargado de investigación en Janssen. Sin embargo, J&J podrá “rápidamente” iniciar ensayos clínicos si es necesario, indicó.

La directora de Corporate Affairs & Market Access de AstraZeneca España, Marta Moreno Mínguez, ha avanzado que la compañía ya está trabajando en los “retos” que plantea la nueva variante de la COVID-19 ómicron.

“Tenemos a día de hoy un nuevo ejemplo de la importancia de pensar a nivel global: la llegada de ómicron nos plantea nuevos retos en los que desde AstraZeneca ya estamos trabajando”, ha comentado durante su intervención en la Comisión de Investigación relativa a la gestión de las vacunas y el Plan de Vacunación.

