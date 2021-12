El doctor Carballo, autoconfinado por el positivo de su hija: “Los protocolos son ridículos”

El doctor César Carballo, médico de urgencias en el Hospital Ramón y Cajal, se ha autoconfinado después de que su hija de nueve años haya dado positivo en Covid-19, aunque el cuenta con una PCR negativa.

El médico denuncia que según el protocolo del Ministerio de Sanidad tiene que ir a trabajar al estar vacunado con la pauta completa y al tener un test negativo. Carballo considera que no es sensato ya que su trabajo implica largos turnos con otros facultativos y también contacto con personas inmunodeprimidas.

“El protocolo de Sanidad dice que si estoy vacunado con las dos dosis y doy en una PCR negativo, tendría que estar trabajando, lo cuál te indica un poco lo desfasados que están los protocolos del Ministerio porque francamente a mi me da miedo, me da temor, el ir a trabajar cuando mañana puedo dar en una PCR positivo”, declara el doctor a Antena 3.

Además, denuncia cómo en España se penaliza “enormemente” un resultado positivo por Covid-19 en niños: “Los padres no tienen manera de conciliar la vida laboral con el contagio de sus hijos. Este debate después de cinco olas todavía no está solucionado. Es tremendo”.

Protocolos ante Ómicron: “Son ridículos”

Sobre la variante Ómicron del coronavirus por la que Sanidad ha establecido cuarentenas para los contactos estrechos de los contagiados, además de los viajeros que provengan de países de riesgo, Carballo asegura que es una medida “ridícula”.

“Es un protocolo para dar la imagen de que se hace algo. Ómicron lleva con nosotros ya un tiempo como lo dicen las aguas residuales de Cataluña”, denuncia el sanitario. Menciona que lo realmente efectivo hubiera sido y es pedir PCR en las fronteras: “Llevamos mucho tiempo pidiendo eso”.

Vacunación en niños

Carballo comenta que él no es partidario de vacunar contra el Covid-19 a niños, “pero lo que no quiero es que se infecten. No nos dan ninguna alternativa a los padres”. “Si cortásemos la cadena de transmisión en colegios, probablemente esta sexta ola fuese muchísimo menor de lo que va a ser”, declara.

Lamenta la actuación de nuestro gobierno ante la gestión de los contagios: “Nuestro gobierno no ha hecho nada por cortar esas cadenas de transmisión”, “se podrían haber hecho muy bien las cosas” asegura.

Hace también una previsión para estas Navidades: “Como no hay otra estrategia mas que recomendar que la gente no se reúna en vacaciones, lo cual se hizo el año pasado y también se demostró que no valía para nada, esperemos unas vacaciones desgraciadamente pasadas por delta”