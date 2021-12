Cómo librarse, de una vez por todas, de las molestas llamadas comerciales

Cada vez estamos más acostumbrados a vivir en un mundo digital, y eso supone un cambio radical en nuestra nos relacionarnos con el teléfono, que ahora nos ofrece una gran variedad de apps de mensajería para comunicarnos entre nosotros, y que -por tanto- desecha las prehistóricas llamadas telefónicas casi por completo... quedando relegadas para hablar con nuestras abuelas. Pero, por algún motivo, este cambio de dinámica parece no haber llegado a todos los sectores. Las llamadas comerciales siguen siendo una herramienta clave para las empresas de telemarketing.

Y de vez en cuando, nos vemos obligados a despertar de nuestra fantasía digital para volver a los años 2000... una auténtica pesadilla. Siempre fue molesto recibir estas llamadas comerciales, sobre todo cuando llegan a la hora de la siesta; pero ahora que nos hemos acostumbrado a habitar en un mundo de unos y ceros, el engorro y la molestia de recibir llamadas comerciales se multiplica exponencialmente... y ya no hay espacio para la paciencia. Afortunadamente, tenemos un aliado con el que siempre podemos contar: nuestro querido mundo digital.

Las empresas de telemarketing siguen utilizando las llamadas telefónicas para conseguir potenciales clientes | Eduardo Parra / Europa Press FOTO: Eduardo Parra Europa Press

0. La “Lista Robinson”

Desde hace algunos años... concretamente desde el año 2018, cuando se publicó la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, podemos resguardarnos en la Lista Robinson, que es un registro de números de teléfonos de personas que no quieren ser molestadas por llamadas comerciales. Y las empresas están obligadas a consultar si nuestro número se encuentra en esta lista antes de llamarnos.

Tristemente, y muy a nuestro pesar, no siempre lo hacen. Y hay algunas personas que tampoco se sienten cómodas poniendo sus datos personales en Internet. Por estos motivos, sigue siendo frecuente que muchos reciban estas molestas llamadas.

A pesar de que existe la lista Robinson, sigue siendo frecuente que muchos reciban estas molestas llamadas FOTO: Dreamstime Dreamstime

Pero tranquilo, hay otras medidas que podemos tomar para liberarnos del telemarketing:

1. Bloquear un número de teléfono

Cada vez que recibes una llamada comercial en tu dispositivo Android, puedes bloquear fácilmente el número desde el que te han llamado. Basta con acceder al historial de llamadas, seleccionar el número de teléfono que nos ha importunado y pinchar en la opción de “marcar como Spam”. Y si tienes un dispositivo iOS, la operación es más o menos la misma: solo hay que ir a “Llamadas recientes”, buscar el número de teléfono de la empresa de telemarketing y pinchar en “bloquear este contacto”.

Una joven utiliza un teléfono móvil FOTO: FUNDACIÓN DESCUBRE FUNDACIÓN DESCUBRE

2. Bloquear todas las llamadas de teléfonos desconocidos

Antes de optar por este camino, debes saber que es probable que te pierdas alguna llamada importante. Si por ejemplo, te llama una empresa con una propuesta para hacer una entrevista de trabajo y no has incluido su número en la lista de contactos, no podrán contactar contigo. Si estás dispuesto a asumir ese riesgo, solo tienes que ir a la app “Teléfono” y presionar en ese menú de la parte superior derecha de la pantalla que tiene tres puntos verticales. Una vez desplegado el menú, debes pulsar en Ajustes y después en Números bloqueados... y solo queda seleccionar la opción “desconocidos”.

3. Aplicaciones especializadas

Tanto en la AppStore como en la AppleStore (en función de qué teléfono tengas) puedes encontrar multitud de aplicaciones que prometen librarte de estas molestas llamadas comerciales. La más reconocida, con más de 500 millones de descargas, es TrueCaller, que es capaz de identificar qué número de teléfono es, en realidad, un Spam. El secreto de su éxito es precisamente la red que ha construido con sus 500 millones de usuarios. Cada vez que uno de ellos marca un número de teléfono como Spam, queda registrado en la base de datos de TrueCaller y así podrá ayudarnos a separar las llamadas importantes de las odiosas.

Un hombre maneja un teléfono móvil FOTO: La Razón

4. Google también tiene una solución

Cuando recibas una llamada con un número desconocido, en la pantalla del dispositivo aparecerá un botón llamado “Filtrar”. Cuando lo pulsemos, el asistente de Google se comunicará directamente con aquella persona que nos está llamando, le preguntará por su nombre y por la finalidad de su llamada. Luego nos comunicará su respuesta y podremos elegir si atender la llamada o bloquear el número de teléfono. Una ventaja de este servicio es que también podemos personalizar las preguntas y decirle a Google que diga si estamos ocupados o no.