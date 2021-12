Simón: “Es muy difícil que antes del 10-15 de enero esto empiece a bajar”

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha desvinculado este lunes la aparición de la variante ómicron del incremento de la incidencia de la covid-19 en España en las últimas semanas.

Simón, antes de participar en Córdoba en unas jornadas sobre la incidencia de la pandemia en las personas mayores organizadas por UGT, señaló a los periodistas que “lo que está pasando ahora en España, aunque en una parte se pueda deber a la ómicron, no se debe fundamentalmente a la ómicron, el problema que tenemos en España y el incremento que tenemos de la incidencia se inició antes de que la variante ómicron ocupara ningún espacio en España”.

“Tenemos que esperar que en las próximas o dos tres semanas va a seguir subiendo la incidencia, esperemos que no muy deprisa, esperemos que la población sea sensata y consigamos que se apliquen las medidas que se consideren, pero, sobre todo, que la población, que sabe perfectamente qué medidas de protección personal se tienen que aplicar, las apliquen de la mejor manera que puedan para tratar de reducir los riesgos”, afirmó.

El responsable sanitario reconoció que “hay países en Europa donde la variante ocupa más espacio y han tenido problemas” y que estas situaciones se están solucionando con las “medidas de control importantes igual que se controlaron las otras”.

A su juicio, “en España se nos están juntando ahora mismo las dos cosas”, por lo que “algo tendremos que hacer”, concluyó, aunque no se posicionó sobre posibles medidas restrictivas que se puedan adoptar ante los “eventos sociales que tienen un impacto en la comunidad muy importante, sobre los que se mostró partidario de “mantener mientras se pueda y, si no se puede, no”, pero también subrayó que “hay alternativas para hacer las cosas de forma de que los riesgos sean menores”.

Fernando Simón afirmó que hay “algunas preocupaciones relacionadas con esta variante” y también enfatizó que “muchas otras cosas que independientemente de la variante que circule nos tienen que hacer pensar en la forma en la que nos comportamos”.

A su juicio, “es muy difícil que antes del 10-15 de enero esto empiece a bajar, no solo por la evolución que estamos llevando sino por las fiestas que vienen”, al tiempo que añadió que “lo que no podemos pretender es hacer las cosas como se hacían antes de que apareciera el coronavirus y pretender que no exista la transmisión”.

Para el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, aunque “hay algunos indicios”, están “sin comprobar todavía” de que la variante ómicron “escape a la efectividad de la vacuna o sea menos eficaz”, pero, en todo caso, mostró su opinión de que la vacuna nos está ayudando enormemente”.

En su opinión, “no tiene nada que ver lo que está pasando ahora con lo que pasaba en situaciones similares hace un año, pero sigue habiendo un porcentaje de población importante sin inmunizar”, especialmente sensibles en grupos con alto grado de relaciones sociales, informa Efe.