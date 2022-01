Especialistas recomiendan la apertura de fronteras en Marruecos pese al COVID

Especialistas marroquíes preconizan la apertura de fronteras, con las cautelas necesarias, ya que el mantenimiento del cierre perjudica a la economía, a los marroquíes que se quedaron varados en el extranjero o residen fuera (MRE) y permitiría la reactivación del turismo.

El diario “Assabah” publica un reportaje en el que especialistas apuestan por esta medida. El profesor Azeddine Ibrahimi, lo adecuado sería reabrir las fronteras, manteniendo, eso sí, las medidas de seguridad previstas ya en vigor. antes de su cierre. Para el director del Laboratorio de Biotecnología de la Facultad de Medicina de Rabat y del centro MedBiotech, ha llegado el momento de reabrir las fronteras manteniendo las medidas preventivas en los aeropuertos y otros puntos fronterizos, como parte de la política preventiva seguida por Marruecos desde el comienzo de ña epidemia.

De esta manera se priorizaría la preservación de la salud pública, pero con el menor daño posible a nivel económico, social, educativo y psicológico. Sin embargo, el cierre total y prolongado tiene un costo muy alto.

El cierre de fronteras –agrega--ha sido un golpe fatal para el turismo mientras que algunos países de la región, como Egipto y Turquía, por ejemplo, han decidido mantener sus fronteras abiertas y así beneficiarse de un flujo turístico permanente, con todos los beneficios económicos que ello conlleva. Es innegable, subraya, la llegada de turistas que reúnan las condiciones de salubridad exigidas no presenta riesgo alguno por la actual situación epidemiológica de Marruecos. Al contrario, incluso resucitaría un sector turístico moribundo.

Si en un momento determinado la decisión de cerrar las fronteras fue acertada, hoy ya no es rentable para nuestro país. Ya no presenta ningún beneficio en términos de salud, epidemiología o incluso aspectos económicos y sociales. No es bueno ni para la imagen del Reino ni para la credibilidad de sus decisiones, sobre todo porque de ninguna manera previene el deterioro de la situación epidemiológica, agrega.

Por su parte, el médico y especialista en políticas de salud, Taieb Himdi, considera que los turistas y los marroquíes residentes en el extranjero, que cuenten con carné de vacunación y/o puedan presentar un certificado que acredite que no son positivos al virus, suponen un riesgo significativamente menor que un ciudadano que no está completamente vacunado y que ignora las medidas aconsejadas.

En definitiva, subraya este especialista, en la situación actual de propagación del virus en Marruecos, la apertura de las fronteras y la entrada al Reino de extranjeros que reúnan las condiciones sanitarias exigidas, no presenta un alto riesgo para la situación sanitaria. En cualquier caso, la apertura de las fronteras en las condiciones antes mencionadas no correría el riesgo de agravar aún más la situación epidemiológica, concluye, informa Le360