Manos insuficientes para retirar la ceniza del Valle de Aridane

Tras cuatro meses de emergencia volcánica gestionada directamente por el Gobierno de Canarias, esta semana se pasó el testigo al Cabildo Insular de La Palma, quien no cuenta con los medios suficientes para hacer frente a uno de los grandes problemas: la retirada de ceniza de las casas del Valle de Aridane. Ahora no está la UME y muchos de los voluntarios ya se han retirado aunque siguen habiendo contingentes de personas que se mantienen en la isla para ayudar en estas labores, como el colectivo de vecinos del pueblo vasco de Galdakaoko que no cesa en su empeño de ayudar, como viene haciendo desde hace meses en lo que a la retirada de cenizas se refiere.

Las cuadrillas se reparten con palas y carretillas por toda la vertiente sur de la emergencia. Centenares de personas contratadas por Gesplan, Cabildo o los ayuntamientos con los 63 millones de euros dispuestos por el Estado para ello. Por ahora se han dispuesto de 700 operarios de los 1.670 que se han previsto activar.

Todas las manos son insuficientes para llevar la zona sur del Valle de Aridane al estado más próximo posible a la normalidad. Ahora a través de cientos de operarios contratados mediante el Plan Extraordinario de Empleo con el que se intenta aliviar la carga vecinal de retirada de cenizas en casas, caminos y espacios comunes. Son «montañas de trabajo ante montañas de ceniza», decía el presidente Ángel Víctor Torres durante una visita a la zona de mayor afección en Las Manchas, en el núcleo de viviendas del Corazoncillo.

Parece que toda ayuda es poca y, a pesar de las reiteradas palabras de «compromiso» por parte del Gobierno Regional de que siguen estando con La Palma, la realidad es otra muy diferente. Es difícil retirar toda esta ceniza que cubre viviendas enteras, que tiene una altura de varios metros y que exige, en unos casos, usar maquinarias. Máquinas que no hay.

Alexis Hernández, portavoz de Iniciativa Ciudadana, denuncia la necesidad de crearse un Consejo Sectorial de Afectados por el Volcán de la Isla de La Palma en el que «deben de estar representadas todas las asociaciones, los empresarios y los colectivos de afectados por el volcán», según reclaman Iniciativa Ciudadana con el aval de 1.200 firmas de vecinos.

«Es una evidencia que estamos solos. Que aún no han cogido el pulso a la dimensión de la catástrofe social y económica que ha provocado el volcán y que para solucionarlo tienen que cambiar las leyes para hacer posible la reconstrucción, y que eso es tarea tanto del Gobierno de España como el de la comunidad autónoma, y luego le tocará al Cabildo mover ficha, por eso debemos estar ahí. Para que se nos escuche y que las administraciones nos tengan en el centro de sus decisiones, y para garantizar que debemos participar y ser parte de la solución. Se ha terminado la paciencia y las contemplaciones» explican.

El colectivo estima que desde dichos órganos de participación se deben organizar los planes y los trabajos que se llevarán a cabo, y conocer y ser parte de los instrumentos de planificación. «Reclamamos el derecho a la participación de todas las personas y asociaciones ciudadanas y de los grupos de interés que tenemos el derecho legal a intervenir en la gestión de los asuntos de interés y en especial el derecho de petición, derecho a la iniciativa, derecho a presentar quejas, reclamaciones y sugerencias, derecho a la audiencia pública, derecho a la consulta popular y derecho a intervenir en las sesiones de los órganos colegiados. Todo esto para que los afectados, sus asociaciones y plataformas tengamos el espacio específico que necesitamos para abordar la catástrofe desde el pragmatismo y la utilidad, circunstancia que llevamos reclamando desde hace más de 4 meses de crisis. Debemos estar en la reconstrucción desde el minuto cero. Eso es lo que la ley nos permite y lo vamos a reclamar en todos los estamentos e instituciones», critican.