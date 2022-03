El cerebro de los padres: Mariona Casas lo ha vuelto a hacer

Madre no hay más que una, al igual que padre. Y aunque son muy diferentes en varios aspectos, también comparten numerosas similitudes. Mariona Casas, la tik toker capaz de analizar de forma exhaustiva e ingeniosa el cerebro de nuestros familiares, se ha encargado de encontrarlas y ha dividido el cerebro de los padres en fragmentos para poder entender cada una de sus áreas y…¡sorpresa!, tiene aspectos muy parecidos al de las madres.

Comenzamos con la primera sección, el “Área de evasión” la cual permite a cada padre enfrentarse a las preguntas de sus hijos con la frase “lo que diga tú madre, convéncele a ella”, da igual la temática del conflicto, la frase siempre es efectiva… “evitar mojarse es el objetivo principal” , afirma Mariona. Seguimos por su “pasión por las barbacoas”, lo cual ocupa un importantísimo espacio…el poder que otorgan las pinzas les encanta.

Su capacidad para “la originalidad para los regalos” no ocupa ningún lugar en el cerebro, algo que es realmente preocupante ya que son los hijos los que tienen que enfrentarse a la famosa frase de “oye, que le regalo a tú madre” relevando a su padre en la difícil tarea de sorprender a su mujer. Aunque dicha falta de originalidad queda perfectamente suplida y compensada con su parcela de “taxista 24 horas”…difícil tarea que desde aquí les aplaudimos ya que suele desarrollarse cuando los niños empiezan a salir con sus amigos, pero nunca se sabe cuándo desaparecerá esta función.

La etiqueta de padre conlleva un “extraño interés por las instrucciones”, “sea lo que sea, tienen que leer las instrucciones, da igual que sea un puzle de dos piezas…necesitan leer los pasos a seguir” asegura en su perfecta explicación Mariona. Sin embargo, “el almacenamiento de los nombres de tus amigas” no te esfuerces en búscalo porque no ocupa ningún espacio, bueno, para ser más exactos, en general los nombres, no tienen ningún dominio en su cerebro, por lo que los hijos acaban asumiendo que es mejor acabar las preguntas de: “¿Con quién vas a salir hoy?” con un escueto, “con estos” así se evitan discusiones y pérdidas de tiempo innecesarias, aunque es algo que las madres se empeñan en cambiar.

¿Quién no ha intentado alguna vez poner en los viajes familiares las canciones de “Éxitos España” de Spotify y su padre, después de la primera estrofa de la primera canción, ha sentenciado con la frase…”las canciones de mi época eran mucho mejor que esta? pues hoy traemos la explicación y es porque poseen la superficie de la “crítica musical”, donde siempre les parece mejor la música de su época, que la de nuestra generación.

Por otra parte, al igual que a las madres les gusta las fotos de los buenos días y las buenas noches, ellos tienen especial predilección por su emoticono favorito, el de la mano con el pulgar hacia arriba, sinónimo de ok. Con ese pueden contestar a prácticamente todas las preguntas de su mujer e hijos. Directos y concisos, así son ellos.

En la esquina superior se encuentra una de sus grandes áreas “la limitación de las pesetas”, sin duda su moneda favorita, ya que absolutamente todo lo traducen así “eso en mi época eran 3000 pesetas”…como si esa expresión fuese perfectamente comprensible para todos los miembros de la casa.

Por último, pero no menos importante, el resto de espacio que sobra, está dedicado en exclusiva al deporte: los horarios de los partidos les entra perfectamente, ya sean partidos de equipos de segunda división, de fórmula uno, o de MotoGP….almacenan incluso los cambios de última hora, en cambio, las fechas de cumpleaños quedan excluidas de su memoria de forma instantánea, por no hablar de los horarios de las extraescolares… ni siquiera la actividad que realizas queda registrado en su cerebro…Padres…

Aunque, desde aquí queremos hacer una especial mención a esa área que hemos denominado “súper poder”. Ella es la encargada de filtrar cualquier llamada telefónica de última hora, cualquier imprevisto, o problema, que venga de su familia, es capaz de contestarla al segundo y proponer varias alternativas claras y directas para la solución del conflicto, porque siempre están y estarán para tí. Padres, gracias y enhorabuena por ese gran cerebro.