“Sí” a una ley que ampare casos como los de Diana Quer, Marta Calvo y Marta del Castillo

Que ocultar un cadáver no quede impune y que los homicidas reincidentes sean castigados con penas mayores. Ese era el objetivo de los familiares de Marta Calvo o Diana Quer, que ven cómo los asesinos de sus hijas no pueden ser juzgados con la pena de prisión permanente revisable porque sus cadáveres no han sido localizados. A partir de ahora, ello puede cambiar. El Congreso de los Diputados admitió a trámite este martes la reforma legal planteada por el Partido Popular, Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y los dos ex diputados de UPN para ampliar la aplicación de la pena de prisión permanente revisable a casos de ocultación de cadáver y de asesinos reincidentes.

Una reforma del Código Penal que lleva el sello de Marisol Burón, madre de Marta Calvo, la joven desaparecida hace más de dos años en un municipio valenciano y cuyo asesino confesó el delito, pero no se han podido localizar sus restos. La madre de la víctima apeló a todas las fuerzas parlamentarias para que apoyaran la medida que llegó al Congreso de los Diputados defendida por el PP, que mostró su «respeto y compromiso» a su causa. La admisión a trámite de la misma llega después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la prisión permanente revisable al considerarla legal y proporcionada y sin vulnerar el principio de reinserción. En concreto, la proposición de ley modificará el artículo 140 del Código Penal ampliando la prisión permanente revisable al reo que «hubiere hecho desaparecer el cadáver de la víctima o no diere razón de su paradero», o cuando «el autor hubiere sido condenado con anterioridad como reo de delito de asesinato». Este era uno de los ruegos de las familias de las víctimas , que como Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, lamentó que el «altísimo nivel de reincidencia» de «asesinos y violadores» debe poner en alerta a la sociedad «en prevención». El PP, que defendió la proposición, calificó la prisión permanente revisable como una figura «incuestionable» y apoyada por la opinión pública.

Una ley que se tramitará en el Parlamento con el voto a favor del PSOE, a pesar de que había recurrido al TC la prisión permanente implantada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Según los socialistas, este es solo «el inicio del recorrido» y en el futuro se irán fijando posiciones sobre el articulado, tratando de minimizar así el viraje de los socialistas en una materia en la que históricamente se han posicionado en contra. Este cambio llega después de que un informe del Ministerio de Justicia aceptara la modificación del Código Penal que plantea el bloque de la derecha. En el debate de la iniciativa, el portavoz socialista, Francisco Arana, reconoció que ocultar el cadáver es un dolor adicional que sufren las familias de esas víctimas. Incluso Unidas Podemos había cedido ante el informe ministerial y anunciado su voto a favor, según fuentes parlamentarias. Tan solo dos horas después, la formación rectificó, consciente de que ello va en contra de la oposición frontal del grupo a esta medida punitiva. Estas mismas fuentes confirmaron el voto en contra de los morados después de un «debate en el seno del grupo parlamentario». El portavoz Ismael Cortés calificó la medida de «populismo punitivo» y aseguró que su grupo se esforzará para garantizar los derechos de las víctimas. El PNV votó en contraen al justificar que ya se habían opuesto a la implantación de esta pena y que seguirían siendo coherentes con su postura.