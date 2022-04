Retiran estas pizzas congeladas de una conocida marca tras morir dos niños en Francia

En Francia, las autoridades sanitarias han pedido a sus ciudadanos no consumir las pizzas Fraîch’Up de la marca italiana Buitoni tras vincularlas con varias intoxicaciones de síndrome urémico hemolítico (SUH) en niños, que han provocado dos muertes. La Fiscalía francesa ha anunciado una investigación por “homicidio involuntario”, “falsedad” y “puesta en peligro a terceros”. Las pizzas estarían contaminadas por bacterias Escherichia coli, productoras de toxinas Shiga que pueden provocar calambres abdominales, diarrea sanguinolenta, fiebre y vómitos.

Las investigaciones sobre los casos graves de SUH notificados en Francia comenzaron el 1 de enero y confirmaron ese vínculo mediante análisis epidemiológicos, microbiológicos y de trazabilidad. De acuerdo con los últimos datos comunicados por las autoridades sanitarias, correspondiente al 28 de marzo, se habían notificado 75 casos de SUH en la Francia metropolitana en menores 18 años con una media de edad de siete años, de los cuales dos han fallecido. Se identificaron en las regiones de Altos de Francia (16), Nueva Aquitania (11), Países del Loira (10), Isla de Francia (9), Bretaña (7), Gran Este (5), Auvernia-Ródano-Alpes (4), Provenza-Alpes-Costa Azul (3), Borgoña-Franco-Condado (2), Normandía (2) y Occitania (2).

Las autoridades sanitarias recomendaron a las personas que tengan en su congelador pizzas congeladas “que hayan sido separadas de su caja, y cuya gama y marca no puedan ser identificadas o claramente conocidas, que no las consuman y las destruyan”. La empresa comenzó a retirar el pasado 18 de marzo todas las pizzas de esta gama comercializadas desde junio de 2021. No obstante, las autoridades piden a los consumidores que si constatan que las pizzas Fraîch’Up de Buitoni aún se venden, lo comuniquen en la plataforma SignalConso.

Su comunicado insistió en la importancia de visitar a un médico tras consumir el producto retirado si en un plazo de 10 días las personas presentan diarrea, dolor abdominal o vómitos, o si en un plazo de 15 días tienen signos de gran fatiga, palidez o disminución del volumen de la orina, que se oscurece.