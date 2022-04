No hagas fotos con flash a tu hámster... podrías matarlo

Es normal que nos sintamos tentados de hacer un álbum completo de todas las facetas que nuestras mascotas son capaces de mostrar. Sin embargo, hay algunas situaciones en las que deberíamos tener mucho cuidado. Es lo que ocurre cuando fotografiamos a nuestro hámster porque, en algunos casos, el uso del flash podría ser muy perjudicial para el animal.

Y es que, estos pequeños roedores no soportan el estrés y el impacto de los destellos de luz. El efecto del flash sobre la salud del hámster es tan grave, que podría desarrollar graves trastornos relacionados con la vista, como la ceguera parcial o total; o podría experimentar episodios de pánico. Y si la taquicardia que es muy grande, la situación podría derivar -incluso- en la muerte del animal.

El hecho de no poder usar el flash no significa que no podamos hacerle fotos al roedor | Fuente: Dreamstime FOTO: dreamstime La Razón

Ahora bien, el hecho de no poder usar flash no significa -en absoluto- que no podamos hacerle fotos a nuestro hámster:

¿Cómo tomar una fotografía sin flash?

Si comprendemos bien cuál es el funcionamiento y la función de un flash, podremos adaptarnos y prescindir de él. Por un lado, la función de un flash es iluminar al sujeto que queremos fotografiar; y por otro lado, la luz intensa y rápida “congela” al sujeto, haciendo que se elimine cualquier distorsión provocada por el movimiento.

Si nuestro objetivo fuese fotografiar un paisaje o un edificio, entonces podríamos disminuir a placer la velocidad de obturación. Solo tendríamos que utilizar un trípode para evitar las vibraciones, y de esta forma, eliminar cualquier distorsión. Sin embargo, al tratarse de un animal (y además de uno que se mueve mucho) esta opción está descartada; porque cuando disminuimos la velocidad de obturación y el sujeto está en movimiento, la fotografía sale “movida”.

Y ahí es donde normalmente utilizaríamos un flash, gracias al cual somos capaces de capturar acciones muy rápidas, como a un camaleón atrapando un grillo, por ejemplo. Pero esta opción también está descartada, así que ¿Cómo podríamos iluminar una escena sin que el movimiento distorsione la fotografía?... Bueno, pues dado que no podemos utilizar el flash y que no podemos disminuir la velocidad de obturación para iluminar al hámster, tendremos que generar esa luminosidad de otras formas:

Conseguir la exposición adecuada

Si las condiciones lumínicas de la escena son más bien pobres, lo que podemos hacer es, o bien, acercar una fuente de luz adicional al hámster, o bien, modificar las propiedades de la fotografía. En concreto, debemos aumentar la sensibilidad (ISO) del sensor o abrir el diafragma.

Los hamsters no soportan el estrés y el impacto de los destellos de luz provocados por el flash | Fuente: Dreamstime FOTO: dreamstime La Razón

Y cuando nos enfrentamos a estas tres opciones, siempre debemos optar por aumentar la luz continua y por abrir el diafragma; porque lo malo que tiene aumentar la sensibilidad del sensor, es que también aumentará el “ruido”; que son esos píxeles sueltos que no tienen el color o la luminosidad que deberían... y desentonan con el resto de la fotografía. Es lo que en fotografía analógica se conocía como “grano”.

Y por otro lado, si abrimos demasiado el diafragma también debemos ser conscientes de que será mucho más difícil enfocar, porque la profundidad de campo será menor. A cambio, el resultado estético de una fotografía con un primer plano enfocado y un fondo desenfocado tiene mucho encanto. Por eso no debemos descartar el trabajar con unas aperturas muy amplias.

En conclusión, debemos preparar a nuestro hámster para tomar la fotografía en un lugar con mucha luz, deberemos poner una velocidad de obturación más bien alta y con la mayor apertura de diafragma con la que seamos capaces de trabajar. Y si aún con todo, no somos capaces de encontrar la exposición perfecta, siempre podremos aumentar la sensibilidad.