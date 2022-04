Así eligen los fabricantes de coches eléctricos el sonido de aviso acústico para peatones

Si alguna vez ha conducido un coche eléctrico por la ciudad, sabrá que apenas hace ruido a bajas velocidades, una situación que podría ser un peligro potencial para los peatones y otros usuarios de la vía pública ya que pueden pasar desapercibidos hasta que es demasiado tarde para poder evitarlos.

Es por eso que el 1 de julio de 2019 se introdujo una nueva ley en la Unión Europea denominada “Reglamento sobre el nivel sonoro de los vehículos motorizados”, que establece como requisito legal que todos los vehículos eléctricos nuevos emitan un sonido, que debe estar entre los 56 y los 75 decibelios, a velocidades inferiores a los 20 km/h, tanto cuando van hacia adelante como cuando realizan una marcha atrás.

A partir de esta fecha, todos los coches eléctricos nuevos debían estar equipados con un sistema acústico de alerta de vehículos (AVAS, por sus siglas en inglés) que advertiría a otros usuarios de la vía de su presencia. Aunque no era un requisito legal antes de esto, varios fabricantes de automóviles, incluidos Mitsubishi, Nissan y Toyota, ya tenían algún tipo de AVAS instalado en sus vehículos eléctricos.

Dime de quién eres y te diré cómo suenas

Por otro lado, la marca de vehículos de lujo británica, Jaguar, desarrolló un sistema específicamente ajustado para personas con discapacidad visual junto con la organización benéfica de Reino Unido “Guide Dogs for the Blind”, que se introdujo por primera vez en el modelo “I-Pace”. Según describe la compañía: “Los intentos iniciales por crear un sonido inspirado en la naves espaciales de las películas de ciencia ficción, tuvieron que abandonarse después de comprobar que los peatones reaccionaban mirando al cielo en lugar de a la carretera cuando se acercaba el vehículo”.

El sonido de advertencia no se puede apagar, aunque algunos fabricantes de automóviles han optado por modificar el volumen de acuerdo con la velocidad del automóvil. El Vauxhall Corsa-e, por ejemplo, tiene un sistema que es más ruidoso a 20 km/h, pero que permanece activo hasta que el automóvil alcanza los 40 km/h. Esto es así porque Vauxhall reconoció los beneficios de seguridad de tenerlo encendido también a velocidades más altas en ciudad. El ruido es externo, no interno, por lo que es posible que las personas que están dentro del automóvil no puedan escucharlo.

Mercedes es otra de las compañías que ya ha introducido el sistema AVAS en sus coches eléctricos, aunque sus vehículos suenan ligeramente diferentes dependiendo del lugar donde se comercialice, ya sea la Unión Europea, Japón o China. Desde Mercedes-Benz Technology Centre (MTC), en la localidad de Sindelfingen, el equipo muestra cómo se ha desarrollado un sonido individual para cada modelo eléctrico. Una estrategia que los diferencia de otras marcas, que están intentando dotar del mismo sonido a todos sus modelos.

Nissan fue una de las primeras marcas en apostar por este tipo de avisadores. En 2017, el fabricante japonés desarrolló su tecnología “Canto”. En el vídeo de demostración se observa como el sistema AVAS va emitiendo un sonido similar a un submarino. Una especie de sonido de radar que varía su tono y frecuencia en función de si se acelera, decelera o da marcha atrás. Tal y como señala la marca, “Canto” fue desarrollado para mejorar la seguridad y conseguir que cuando lo oigamos digamos “¡ahí va un Nissan eléctrico!”. Un sonido ya implementado desde 2018 en sus modelos eléctricos como el “Nissan Leaf”.

Po último, esta legislación se introdujo en previsión de un gran aumento en la cantidad de automóviles eléctricos en las carreteras. Muchos fabricantes de automóviles se han comprometido a pasar a vender solo automóviles eléctricos en los próximos años, y la venta de automóviles nuevos con motor de combustión se prohibirá a partir de 2030.