La innovadora inyección para reducir el colesterol a la mitad

La ciencia siempre trata de avanzar para poner remedio a los problemas de las personas. Las innovaciones de distinto campos permiten solucionar en muchas ocasiones auténticos dolores de cabeza para los humanos entre los que los avances científicos suelen jugar un papel decisivo.

La medicina se encuentra en una constante evolución que intenta hallar los mejores remedios para curar o hacer vivir a las personas de la mejor forma posible. Los medicamentos, por ejemplo, siempre buscan nuevas formulas que ataquen de una forma más precisa y efectiva aquellas patologías contra las que luchan para mejorar la calidad de vida de los humanos.

Así las cosas, estos avances han propiciado en el mundo y en España particularmente un aumento de la esperanza de vida exponencial. En las últimas décadas se ha visto como los ciudadanos de alrededor del planeta conseguían aumentar su esperanza de vida por distintos factores entre los que los avances médicos han jugado un papel muy importante.

En España, actualmente, la esperanza de vida se encuentra en segunda posición mundial y los expertos auguran un adelanto a Japón en pocos años. Este “es el indicador más ampliamente utilizado para realizar comparaciones sobre la incidencia de la mortalidad en distintas poblaciones y, en base a ello, sobre las condiciones de salud y nivel de desarrollo de una población” según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y ha puesto de relieve el gran papel español en la medicina a nivel mundial.

Aun así, en los últimos años los cambios en el trabajo y vida de las personas ha conllevado la aparición de distintas patologías muy peligrosas para la salud. La falta de una dieta variada y equilibrada es uno de los principales factores en enfermedades como la obesidad o colesterol, muy frecuentes en los últimos tiempos.

La falta de ejercicio físico regular junto un deficit de descanso, además, han provocado que ciertas patologías aumenten exponencialmente. En este sentido, el colesterol cada vez se encuentra más presente en muchos organismos, algo que puede dificultar la salud general del paciente en los siguientes años.

Esta sustancia que se encuentra en las membranas celulares, las lipoproteínas, las hormonas esteroideas y los ácidos biliares provoca una acumulación que puede resultar muy peligrosa para el organismo. Además, puede influir en la aparición de enfermedades cardiovasculares y grasa en las arterias provocando graves problemas de salud que pueden incluso llegar a ser mortales.

Innovadora inyección

Aunque los expertos destacan que para rebajar los niveles de colesterol y conseguir estar más saludables es fundamental la alimentación o ejercicio físico la ayuda de ciertos medicamentos puede ser crucial.

Por este motivo, la ciencia trata de encontrar nuevas vías que mejoren la salud de los individuos, algo que en el colesterol podría encontrarse en una inyección. Los ensayos iniciales de este nuevo avance han arrojado datos prometedores para reducir los niveles de colesterol dañinos aplicando un vial cada seis meses.

Los estudios publicados en la revista “The New England Journal of Medicine” indican que este nuevo proyecto “inclisiran” podría ser una gran solución en el futuro. Este fármaco actúa con una molécula ARN mensajero que permite a las células expulsar el colesterol no necesario rebajando la sustancia hasta la mitad, según los investigadores.

Llegados a este punto cabe destacar que aunque la investigación parece ir en buen rumbo todavía faltan muchas regulaciones para que llegue al mercado. Los estudios humanos y la aprobación por parte de los organismos encargados como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) en nuestro país determinaran la fecha de salida de este innovador producto.