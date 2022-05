¿Cuántas veces debería comer un perro al día?

Si alguna vez hemos gozado de la compañía de un perro sabremos que cada uno es un mundo, independientemente de su raza, tamaño, edad y estado de salud. No existen dos iguales y cada can tiene unas necesidades especiales, al igual que unos requisitos dietéticos particulares, incluso la cantidad con la que debemos alimentarlos y la frecuencia. Respecto a este último concepto, un nuevo estudio, publicado el pasado 28 de abril en la revista científica “GeroScience”, ha evaluado a más de 10.000 perros en base a los vínculos aparentes entre la frecuencia de alimentación de los canes y su salud.

Según la investigación, los perros adultos que se alimentan solo una vez al día tienden a gozar de una mejor salud en comparación con los perros que se alimentan con más frecuencia. “Al controlar el sexo, la edad, la raza y otros posibles factores, encontramos que los perros alimentados una vez al día en lugar de con mayor frecuencia tenían puntuaciones medias más bajas en una escala de disfunción cognitiva y menores probabilidades de tener problemas gastrointestinales, dentales, ortopédicos, renales/urinarios, y trastornos del hígado/páncreas”, explicó en el artículo el equipo de investigación, dirigido por la investigadora de salud canina Emily Bray de la Universidad de Arizona. Los resultados obtenidos han sido posibles gracias a los datos recopilados por un amplio estudio en curso llamado “Dog Aging Project” cuyo objetivo es comprender mejor cómo los genes, el estilo de vida y el medio ambiente afectan el envejecimiento canino.

Perro comiendo comida ecológica

No obstante, no debemos apresurarnos y cambiar la rutina de alimentación de nuestros animales de compañía todavía, ya que los hallazgos sugieren que los beneficios aparentemente brindados por la alimentación restringida en el tiempo, que se observan principalmente en roedores, también podrían extenderse a los canes.

Aunque pueda parecer sorprendente, los resultados de la investigación pillaron desprevenidos incluso a los propios científicos que realizaron el estudio. “No confiábamos en absoluto en ver diferencias en la salud o la cognición de los perros en función de la frecuencia de alimentación”, explicó la autora principal Kathleen F. Kerr de la Universidad de Washington, cuando se anunciaron los resultados preliminares en diciembre. “Creo que nos hubiera entusiasmado ver una asociación entre la frecuencia de alimentación y la salud en una única área. Me sorprendió ver asociaciones en tantas áreas”.

Asociación sin causalidad

Once-daily feeding🦴is associated with better health in companion dogs: results from the Dog Aging Project 🐶https://t.co/kVtXmZPhgW — Agingdoc1⭐MD, PhD (@agingdoc1) April 29, 2022

Si bien una frecuencia de alimentación de una comida al día se vinculó con mejores resultados para los perros en algunas áreas, en otras no fue tan claro. Las mediciones del riesgo de enfermedad en términos de salud cardíaca, cutánea y neurológica, así como la incidencia de cáncer, no mostraron efectos estadísticamente significativos. Más allá de eso, los investigadores reconocen una serie de limitaciones a tener en cuenta en su estudio. Y es que todos los datos de alimentación fueron suministrados por los dueños de los perros, lo que significa que pueden estar sujetos a errores, además el estudio no pudo separar la posible influencia de la restricción calórica (que no se midió en el estudio) de la frecuencia de alimentación.

No obstante, a pesar de las limitaciones, el equipo expresó que este es el estudio más grande hasta la fecha sobre la frecuencia de alimentación realizada en perros de compañía y que claramente sugiere que alimentar a nuestro perro solo una vez al día está relacionado con ciertos beneficios para su salud. En cuanto a qué es exactamente, aún se desconoce, y los investigadores enfatizan que los resultados solo muestran una asociación y no demuestran causalidad, lo que significa que no podemos concluir que una menor frecuencia de alimentación en realidad provoque una mejor salud en los perros. Por ejemplo, podría haber muchas razones por las que los perros con peor salud podrían ser alimentados con más frecuencia que los perros sanos, “como recibir comidas adicionales para tomar medicamentos”, señala Bray.

Sin embargo, hasta que se sepa más sobre los mecanismos subyacentes de este aparente fenómeno y la investigación posterior pueda explicar los resultados de alguna manera, nadie debería cambiar la frecuencia con la que alimenta a su perro en función de este estudio, dicen los investigadores. “Sin embargo, si está respaldado por estudios futuros, puede ser prudente revisar la recomendación predominante actualmente de que los perros adultos sean alimentados dos veces al día”, concluye el equipo.