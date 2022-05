Alerta alimentaria: Sanidad retira una mezcla de frutos secos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha pedido retirar y no consumir entre las personas alérgicas o intolerantes a los componentes de la leche una mezcla de frutos secos y arándanos recubiertos de chocolate.

El producto, comercializado bajo la marca comercial Gourmet Finest Cusine, contiene el alérgeno leche no incluido en el etiquetado y se ha distribuido en los supermercados Aldi.

Fueron las autoridades sanitarias de Polonia las que notificaron la alarma a la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). La AESAN ha trasladado la información a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. La empresa fabricante ha comunicado la incidencia y ha procedido a informar a los destinatarios de producto.

Sanidad recomienda a los alérgicos o intolerantes a los componentes de la leche que se abstengan de consumir este producto, que no comporta ningún riesgo para el resto de la población.

⚠️Advertencia exclusivamente para personas alérgicas o intolerantes a los componentes de la leche.



▶️Presencia de leche en mezcla de frutos secos y arándanos recubiertos de chocolate

📌https://t.co/iZfdPyQUU1



🚫No consumir si eres alérgico/intolerante a componentes de la leche pic.twitter.com/svHmRqJ9GI — AESAN (@AESAN_gob_es) May 6, 2022

Datos del producto implicado son:

Nombre del producto: A mixture of roasted pecans, roasted and salted almonds and sweetened, dried cranberries in dark chocolate.

-Marca comercial: GOURMET FINEST CUISINE

-Número de lote: 05PA02208

-Fecha de caducidad: 24/08/2022 y 05/09/2022

-Peso de unidad: 100 g

-Temperatura: ambiente

Alergia e intolerancia a la leche

La alergia a la leche es una de las alergias alimentarias más comunes en niños. Por lo general, la reacción alérgica sucede inmediatamente después de consumir leche y los productos derivados de ella. Los síntomas oscilan entre leves y graves, y pueden incluir sibilancias, vómitos, ronchas y problemas digestivos. También puede causar anafilaxia, una reacción que puede ser mortal que produce el estrechamiento de las vías aéreas y puede bloquear la respiración.

La alergia a la leche difiere de la intolerancia a las proteínas de la leche o de la intolerancia a la lactosa. En la intolerancia no interviene el sistema inmunológico y requiere un tratamiento diferente. Los signos y síntomas comunes incluyen problemas digestivos, tales como hinchazón, gases o diarrea, después de consumir leche o productos lácteos.