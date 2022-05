El 82% de los españoles se avergüenza de su cuerpo al ir a la playa o la piscina

Para muchos la llegada del buen tiempo es la oportunidad perfecta para estar en la playa o la piscina, en cambio otros lo ven como una tortura. Nos referimos a aquellas personas que se avergüenzan de su cuerpo y que pueden sentir malestar cuando se ven obligados a desvestirse ante otras personas. El verano es una época del año en la que afloran inseguridades y que puede conllevar ciertos riesgos para la salud física y mental. De hecho, es alarmante la cifra del 82% de españoles que manifiestan avergonzarse de su cuerpo al ir a la playa o a la piscina, según una reciente encuesta llevada a cabo por TopDoctors. En el caso de las mujeres menores de 30 años, esa cifra asciende hasta el 92% de las encuestadas.

El peso de los cánones de belleza actuales tiene gran impacto en la sociedad, tanto en el plano físico como psicológico. Según el estudio, al 43 % de los españoles les influye esta presión social o lo que opine su entorno de su aspecto físico. Esta influencia negativa es mucho mayor en el caso de las mujeres jóvenes (menos de 30 años), donde la cifra aumenta hasta casi un 70% de ellas que se cuestionan a sí mismas por las críticas externas. La psicóloga sanitaria y miembro de TopDoctors, María Gallego Blanco, explica que el verano hace que afloren las inseguridades y complejos físicos. “Si cuando esos complejos guardan relación con partes de la anatomía que en verano suelen quedar más al descubierto. Respecto a las inseguridades, si estas se relacionan con las relaciones sociales, el tiempo libre suele favorecerlas.” Sobre esta cuestión el Dr. Agustí Molins, miembro de la misma plataforma y especialista en nutrición y dietética, afirma que “la exigencia de ‘estar bien’ para el verano, lleva a adoptar conductas inadecuadas con nuestra alimentación que, si se cronifican, es posible que sean el origen de un trastorno de la conducta alimentaria que desemboque en anorexia, bulimia, ortorexia o vigorexia. Ciertamente podría ser el detonante de dicha enfermedad.”

El peligro de las dietas de moda

La realidad es que cada vez hay más personas que deciden cuidarse durante todo el año (45%). Sin embargo, la llegada de los primeros rayos de sol hace que muchos españoles decidan ponerse a régimen. Concretamente, desde TopDoctors, plataforma online que ofrece un directorio de médicos especialistas de la sanidad privada, calculan un incremento del 15 al 20% de las consultas relacionadas con estas especialidades en estos meses. Así, 1 de cada 10 encuestados afirmaban que, sistemáticamente por estas fechas, hacen dieta. A este grupo se le une el que manifiesta que, debido a que estos años de confinamiento les han pasado factura, este año van a hacer (15%) y los que, directamente, indican que se pasan la vida a régimen (24%).

Lo preocupante es que, de aquellos que optan por hacer un régimen, sólo un 15% se pone en manos de un especialista. Asimismo, un 6,5% de los encuestados afirmaba hacer dietas ‘de moda’, recomendadas por celebrities, influencers o por algún conocido. Desde la compañía apuntan a que es clave ponerse en manos de especialistas cualificados, no sólo por los riesgos para la salud sino porque, además, nos garantizaremos mejores resultados. “Desde hace meses, la dieta Keto está llenando páginas de internet. Es una dieta eficaz, rápida y puede ser incluso muy saludable si se sigue bajo un control exhaustivo por un profesional experimentado. Sin embargo, es una dieta llena de riesgos. Cada vez acuden más personas que la han realizado y presentan alteraciones de su perfil lipídico, con ascensos importantes del colesterol, de las transaminasas con daño en el hígado y riñones. La Dieta Keto mal indicada o sin los suplementos adecuados, puede hacerte mucho daño.”, explica el Dr. Agustí Molins. Y, puestos a seguir modas, añade, “únete a la corriente de practicar el ayuno intermitente en el que repartes tu comida durante 8 horas del día y no comes nutrientes durante 16. Sin duda tus células lo agradecerán, aumentando la reparación de tus mitocondrias y aumentando tu energía, dinamismo, vigorosidad y juventud. Eso sí, comiendo sano en la ventana nutricional”.

Objetivo para el verano: perder peso (64%)

El 86% de los españoles se ha fijado este año algún objetivo específico en lo relativo a su aspecto físico de cara al verano. Así, perder peso es el principal (64%), seguido de tonificar o marcar músculo (41%), ambos muy por encima de broncearse (19%). En este sentido, el 22% de los encuestados afirman hacer más deporte que el resto del año, frente al 9% que reduce la frecuencia. Según Dr. Vicente de la Varga, traumatólogo miembro de TopDoctors, “la expectativa del cambio de ropa y ver que la camiseta del año pasado aprieta un poco también nos estimula a ponerlos las pilas con la práctica deportiva”.

El especialista recomienda una rutina deportiva para lograr los objetivos deseados sin lesiones: “la mejor combinación para tonificar la musculatura y perder ese par de kilos cogidos durante el invierno es combinar 30 minutos de ejercicios con pesas, trabajando todos los grupos musculares grandes con series con poco peso y muchas repeticiones, para continuar con 30 minutos de ejercicio cardiovascular como correr, elíptica o bicicleta a un ritmo moderado. Las lesiones más comunes suelen ser musculares y tendinosas, derivadas del ansia, de la prisa por conseguir el objetivo de forma inmediata. Realizar los ejercicios de fuerza sin un calentamiento apropiado, con una carga excesiva o a una velocidad o número de repeticiones exagerada, sin los periodos de descanso necesario para que el músculo se recupere conducirán inexorablemente a la rotura muscular. Lesión que, además, nos tendrá parados durante varias semanas hasta que el músculo se recupere”.