Qué alimentos debemos evitar y cuáles debemos incluir en nuestra barbacoa

Uno de los planes estrella del verano es el de organizar una barbacoa en la que reunir a todos nuestros amigos... pero debemos tener cuidado. Porque si nos dejamos llevar y no incluimos una justa proporción de verduras y otros alimentos más saludables, lo que estaremos haciendo es obligar a nuestros invitados a atiborrarse de otros alimentos más grasos y menos ligeros... echando a perder todo lo conseguido con la “operación bikini”. Un día es un día. Y tampoco hay que obsesionarse con la dieta cuando estamos rodeados de amigos y nos lo estamos pasando bien. Pero debemos ser conscientes de qué estamos consumiendo, para luego poder compensarlo con ejercicio o con alimentos menos calóricos.

Las carnes magras son siempre la opción más ligera FOTO: La Razón (Custom Credit)

Otra cosa que también debemos tener en cuenta es que no todas las piezas de carne son iguales. Por ejemplo, las salchichas son uno de los alimentos más típicos de las barbacoas, pero también es el que más engorda. Por cierto, cuando hablamos de salchichas nos referimos también a longanizas y chorizos. De acuerdo con los nutricionistas, estos productos son poco interesantes a nivel nutricional. En general, podemos decir que tienen mucha sal y mucha grasa animal (y además, de mala calidad) y suelen contener mucho sodio. Todo esto hace que comer salchichas nos provoque hinchazón, pesadez y retención de líquidos.

Sin embargo, hay otros alimentos con los que también tendremos que tener un cuidado especial. Algunas personas piensan que para organizar una barbacoa “saludable”, es suficiente con incluir una ensalada como entrante o como acompañamiento... pero no es así. Si quieres obsequiar a tus amigos con una comida equilibrada, con un gran aporte nutricional... y que no deje a tus invitados “fuera de juego”, sigue con atención los siguientes consejos:

Elegir bien las carnes

Ya se ha comentado lo poco recomendables que son las salchichas, los chorizos y las longanizas (desde la perspectiva de la salud, claro). Por eso, en lugar de llenar el carrito de la compra con estos productos hipercalóricos, podemos optar por otros más ligeros; elaborados a partir de carnes magras, como pueden ser los pinchos morunos de pavo, por ejemplo. Pero si no queremos prescindir de otros tipos de carnes, como los de ternera o los de cerdo, sí que debemos preocuparnos -al menos- de elegir aquellos cortes que tengan un contenido graso más bajo, como el lomo, el solomillo, el redondo o similares.

Las salchichas son la opción menos recomendable y más pesada de cualquier barbacoa

Las hamburguesas mejor las preparamos nosotros

En rigor, no hay absolutamente nada malo en las hamburguesas. Estos productos han adquirido mala fama porque es un producto habitualmente ofrecido como comida rápida o como ultra-procesado en el caso de las hamburguesas pre-cocinadas que se comercializan en los supermercados. Pero en realidad, ninguno de sus ingredientes (cuando se incluyen con moderación, claro) es malo per sé. Es posible que quieras optar por hacer hamburguesas con pan integral o con carne picada de pollo o de pavo. Pero seamos claros… eso puede quitarle toda la gracia.

En este punto, lo único que podemos hacer para preparar una hamburguesa saludable, es molestarnos en hacerla nosotros mismos. Siendo más o menos creativos, podemos elaborar infinidad de combinaciones. Por ejemplo, podemos incluir aguacate como condimento, o salsas como “pico de gallo” en sustitución del típico kétchup… que sí puede ser un alimento un poco más agresivo para nuestro organismo. Una opción que siempre es recomendable es la de preparar una tabla donde sean los comensales quiénes elijan qué condimentos y salsas incluir en su hamburguesa.

Bendita variedad

Cuando uno se imagina una barbacoa, lo normal es que se le venga a la cabeza la imagen de un sinfín de carnes de todos los tipos, tamaños y colores. Pero nosotros podemos hacer algo un poco diferente. Si incluimos verduras y pescados en nuestra barbacoa, seguro que nuestros invitados nos lo agradecerán. Porque eso les dará cierto “descanso” y podrán comer productos de un valor nutricional superior. De esta manera, ahorraremos muchas grasas saturadas, sumaremos proteínas que sacian y restaremos unas cuantas calorías fácilmente.

Preparar platos y condimentos con vegetales es muy recomendable para dar más opciones a nuestros comensales FOTO: La Razón La Razón

Acompañamientos, entrantes y aperitivos

Los acompañamientos y los aperitivos no pueden faltar en ninguna barbacoa digna de tal nombre. Pero debes tener cuidado de no ofrecer únicamente alimentos ultraprocesados y con un alto contenido en sal, como las patatas fritas, las cortezas, etc. En vez de eso, elige otras opciones más saludables y más recomendables. Por ejemplo, puedes preparar un salteado de verduras cocinadas en la parrilla o puedes preparar un couscous con diferentes verduras. Otra cosa que también debemos tener en cuenta, es que algunas piezas de carne pueden quedar un poco secas al prepararse en la barbacoa... y una salsa que lo acompañe puede ser algo muy socorrido. En esta situación, las salsas de vegetales picados, el chimichurri o algunas mezclas de especias, pueden ser mucho más atractivas que las salsas envasadas.

Bebidas y postres

Las bebidas y los postres son -posiblemente- los elementos de la barbacoa que más elevan el consumo calórico al final de la jornada. Por ejemplo, una lata de coca-cola contiene 139 calorías y una de cerveza -por su parte- contiene 105. Evidentemente, estas son opciones que podemos y debemos ofrecer a nuestros comensales... porque no somos quién, para decirles qué comer o en qué cantidad. Ahora bien, también tenemos que dar opciones a quién prefiera comer de una forma más ligera. Las bebidas a base de frutas frescas y los tés pueden resultar una opción muy atractiva.

La limonada puede ser un buen sustitutivo para bebidas azucaradas y gaseosas FOTO: La Razón (Custom Credit)

Lo mismo ocurre con los postres. Lo más habitual en una barbacoa es ofrecer helados. Al fin y al cabo, en una barbacoa, el tiempo suele acompañar. Sin embargo, nosotros somos diferentes y en nuestra barbacoa debemos ofrecer alternativas más saludables. Si estamos dispuestos a gastarnos un poco de dinero, podemos hacernos con una heladera que nos permita hacer infinidad de preparaciones a base de frutas frescas y lácteos. Y con el calor del verano, no hay nada mejor para refrescase como un buen helado de piña, de coco o de cualquier tipo de cítrico. También podemos servir simplemente frutas frescas, ya sean las piezas completas, cortadas o en brochetas.