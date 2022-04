Las mejores recetas para sorprender a cualquier amigo vegetariano o vegano con comida casera y saludable

La alimentación vegana y vegetariana excluye todo lo que provenga de origen animal. Eso sí, la única diferencia que hay entre la opción vegana y vegetariana, que la segunda sí que se puede introducir huevos o derivados de la leche. Si hace unos años, ser vegano o vegetariano era algo extraño, ahora hay numerosos restaurantes con un menú cerrado para este tipo de público como Superchulo Madrid. Y por supuesto, las redes sociales han ayudado mucho. Numerosos chefs como David Muñoz o Dani García publican recetas veganas o vegetarianas, demostrando que es muy fácil seguir un nuevo modelo de alimentación. Si tienes que invitar a cualquier amigo que sea vegano o vegetariano, lo único que tienes que hacer es seguir leyendo. Serás el próximo concursante de Masterchef.

Ir a comer o cenar con amigos vegetarianos o veganos es muy fácil, todos los locales tienen platos para este tipo de público, pero... ¿Y si reunión con amigos es en casa? No te preocupes porque podrás hacer un menú de restaurante de cinco estrellas. Te aseguramos que todos tus amigos van a querer volver a tu casa, e incluso te pedirán tu secreto mejor guardado: la receta.

¿Has visto qué fácil es hacer un plato vegano de snacks? Aunque el vídeo está pensado para Navidad, estos aperitivos sirven para todo el año. Por cierto, están muy buenos y dejarás a todos tus invitados con la boca abierta. Sigue leyendo y te mostraremos las mejores recetas para sorprender a tus invitados veganos o vegetarianos.

Enchilada vegana

Uno de los platos más famosos y deliciosos de la gastronomía de México es la enchilada. Si quieres que esté en el menú con tus invitados veganos o vegetarianos, no hay ningún problema porque se puede hacer. Gracias a Danza de Fogones, tenemos la receta sencilla, práctica y saludable. Solamente necesitas calabaza, aceite, cebolla, alubias negras, chiles verdes y muchas especias como el comino o el orégano seco.

Noodles en salsa con pollo vegetal

¿A quién no le gustan unos noodles? Este plato asiático es muy fácil de hacer y más con el vídeo tan divertido y sencillo de Jenny Rodríguez. A través de sus impecables vídeos podrás replicar esta receta. Si eres un poco reacio al pollo vegetal, o nunca lo has probado, vas a alucinar con su sabor y textura. El básico fundamental para no fallar en esta receta: todos los productos de Heura Foods.

Gofres de espinacas

Con esta receta vas a hacer que todo el mundo quiera volver a cenar o comer contigo. Los gofres de espinacas están buenísimos y a todo el mundo le encantará. ¿Qué necesitas en la nevera? Harina de trigo, leche de soja, espinacas y sal. No te puedes olvidar una máquina para hacer gofres, así la forma quedará estupenda.

Flan de queso vegano

El postre es vital en un menú ideal e inolvidable. Si nos tenemos que quedar con un dulce, la decisión es complicada, pero para que todo el mundo pueda comer, te enseñamos la siguiente receta. Gloria Carrión, con más de 400 mil seguidores, hace recetas veganas para todo el mundo y este flan de huevo es el final perfecto. Te advertimos que tu invitado vegano alucinará cuando vea que puede comer este plato con huevo.