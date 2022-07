Rosell ataca al PP por frenar la ley del «solo sí es sí»

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, lamentó ayer en su conferencia en los cursos de San Lorenzo de El Escorial que el Partido Popular haya provocado que se retrase la puesta en vigor de la ley de garantía integral de la libertad sexual, la conocida como ley del solo sí es sí, y ha advertido de que esto «va a dejar víctimas por el camino». La aprobación en el Senado de una enmienda que corrige una vocal en la ley del solo sí es sí obligó el martes a que la iniciativa regrese al Congreso para concluir su tramitación.

Los distintos grupos habían registrado alrededor de 150 enmiendas y todos asumían que ninguna iba a ser aceptada por los grupos de la coalición de gobierno, que aspiraba a que la ley, que acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual y regula el consentimiento expreso en las relaciones sexuales, fuera aprobada de forma definitiva este martes.

Pero el apoyo del PP, que se opone a la ley, a una enmienda presentada por JxCat al preámbulo de la norma propició su aprobación –130 votos a favor, 122 en contra y 17 abstenciones– y desbarató los planes del Ministerio de Igualdad.

La enmienda se limita a cambiar una letra en el preámbulo de la norma; se habla de la necesidad de detectar «los casos de abortos y esterilizaciones forzosas» y se corrige por «forzosos».

Victoria Rosell ha destacado que en el marco de esta ley está previsto que en diciembre de 2023 ya haya al menos un centro de crisis de 24 horas en cada provincia española así como en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Ha aclarado que no son solo centros de emergencias sino que también podrán acudir a ellos víctimas de violencias sexuales antiguas, «que no tenían ninguna puerta donde acudir».

La delegada del Gobierno ha recordado que «la violencia más silenciosa es la sexual» y en este sentido ha comentado que «es letal hablar de denuncias falsas cuando el 90% de las violencias de este tipo no se denuncian». Y que el 40,3% de las víctimas no denuncia por vergüenza y el 36,5 por temor a no ser creídas y ha considerado que «esto tiene que ver con el tratamiento de los medios de comunicación además de las respuesta social y política a estas violencias».

En la inauguración del curso la ministra Irene Montero afirmó que «los medios de comunicación son un agente fundamental en la construcción del relato social que hacemos respecto a las violencias contra las mujeres». Asimismo, que «lo pueden ser en un sentido positivo contribuyendo a un buen tratamiento de las violencias respetuoso con víctimas, supervivientes y familias». Pero ha advertido de que también pueden ser «un altavoz para perpetuar esa cultura de la violación y del terror sexual, que es una estructura social de raíces muy profundas».