¿Cuál es el número que falta en el último cuadrado?

Los acertijos y las ilusiones ópticas son muy frecuentes en internet. Son un entretenimiento tan divertido y tan accesible, que es muy común que se hagan virales en las redes sociales. Ahora bien, resolverlos no suele ser nada sencillo. Sobre todo si para resolverlos debemos echar mano de las matemáticas. Es lo que ocurre con el reto de hoy. Desde el periódico La Razón, queremos retar a nuestros lectores con este complicado acertijo matemático:

La premisa es bastante simple: hay que encontrar el patrón lógico al que obedecen los números que están distribuidos alrededor de estos cuatro rectángulos... y averiguar el número que falta en el interior del cuarto rectángulo. No hay un límite de tiempo. Pero aún así, muchos no van a tener la paciencia y la constancia necesaria como para resolverlo. Si este es su caso, no se preocupe, siempre puede bajar un poco la página y encontrar la respuesta... aunque no es lo más recomendable.

¿Cuál es la incógnita que falta? FOTO: La Razón (Custom Credit)

La solución:

Sólo unos pocos habrán podido llegar a resolver la incógnita del acertijo. Y los que lo hayan conseguido, habrán necesitado invertir bastante tiempo en ello. Y es que, este no es -en absoluto- un reto sencillo. Cómo ya se explicó, los números que están distribuidos alrededor de cada cuadrado obedecen a un patrón matemático.... un patrón lógico que nos ayudará a dar con la incógnita contenida en el último de los rectángulos.

Así que, si observamos los tres primeros cuadrados durante el tiempo suficiente, podremos llegar a una sola conclusión: el número contenido en el interior de cada rectángulo es el resultado de tomar el número de la parte superior y restar el de la derecha y el de abajo, para -por último- sumar la cifra de la izquierda.

De esta forma, tenemos que:

19-5-6+9= 17

17-8-2+7=14

18-4-3+8=19

Como ya habrás podido comprobar a estas alturas... no era sencillo de averiguar. Pero una vez que hemos conseguido averiguar este patrón... dar con la respuesta es coser y cantar. Si el número contenido en el interior de cada rectángulo es el resultado de esta sencilla operación matemática... entonces, el único valor posible de la incógnita es el 15.

x = 16 - 4 - 6 + 9 ; x = 15 FOTO: La Razón (Custom Credit)

