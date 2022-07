¿Que vaso se llenará primero? Solo acierta el 1 % de los que lo intentan

Este acertijo lo compartió @HecticNick, un usuario de TikTok con más de 4 millones de seguidores. En la imagen se muestra una red de tuberías que parte de una sola fuente y que va a parar a varios vasos. La pregunta del reto es: ¿Qué vaso se llenará primero?. Hectic Nick afirmó en su publicación que el 99% de las personas falla a la hora de dar una respuesta en menos de 20 segundos.

Este planteamiento, que para mucho puede parecer un juego de niños, ha revolucionado las redes sociales. Lo cierto es que los juegos de agudeza visual hacen las delicias de cualquiera, ya que nos permiten demostrar lo rápido que somos a la hora de resolver problemas. De hecho, es algo que nos han enseñado desde pequeños cuando nos animaban a descubrir dónde estaba Wally en cada una de sus viñetas.

¿Qué vaso se llenará primero? | Fuente: TikTok/hecticnick FOTO: La Razón (Custom Credit)

En este caso concreto, cualquiera se dejaría llevar por la teoría de los vasos comunicantes. Es decir, que si tenemos dos recipientes, donde uno tiene mayor volumen de líquido (o a igualdad de volumen, donde uno tiene mayor grado de concentración) al ponerlos en contacto y comunicarlos se generará un flujo hacia el de menos nivel/concentración hasta igualar niveles.

Aplicado a este acertijo, esto significa que los vasos que están a una mayor altura se llenarán después, porque tendrán que llenarse primero aquellos que están por debajo. Así, la respuesta intuitiva es decir que el vaso número 4 será el que se llenará primero. Es la respuesta lógica. Y además, deducir que esta es la respuesta ya es bastante complicado de deducir. Ahora bien, esta no es la respuesta correcta.

El truco de este acertijo está en pararse un momento a revisar con atención qué pasos están o no bloqueados o qué elementos pueden contribuir a que los vasos no se acaben llenando. Y es que, si nos fijamos bien nos daremos cuenta que tanto el paso del vaso 1 al vaso 3 como el paso del vaso 3 al vaso 4, están bloqueados y -por lo tanto- la respuesta correcta no puede ser el 4.

Pero si seguimos pensando un poco más sobre ello, rápidamente entenderemos que la respuesta no podría ser ni el vaso 6 ni el 7. La entrada del vaso número 6 está bloqueada y el vaso 7 tiene un agujero en el fondo por el que se escaparía cualquier líquido que se vertiese. Es decir, que las últimas alternativas que nos quedarían serían los vasos 1 y 2.

Pero estas tampoco pueden ser la respuesta porque el vaso 1 no va a llenarse hasta que el vaso 2 esté lleno. Y el vaso 2 no se llenará hasta que no lo esté el 7. Y el 7 -a su vez- no va a llenarse nunca, porque tiene un agujero en el fondo. Es conclusión, la respuesta correcta es: ninguno de los vasos se llenará por completo.