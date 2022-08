Hace dos años, una empresa de compresas para la incontinencia urinaria me contactó para una promoción publicitaria. «Ya entiendo que estoy en la edad, -les dije- pero soy trimadre y jamás la he padecido. Además, después de hablar con especialistas, defiendo la teoría de que las mujeres no tenemos que conformarnos con que las compresas para los escapes de pis sean más o menos finas, sino que podemos evitar que se produzcan. O lo que es lo mismo: debemos rechazar episotomías innecesarias y ejercitar el suelo pélvico tras los partos».

Los representantes de la marca en cuestión se deshicieron en explicaciones. No solo me entendían a la perfección, sino que ellos también abogaban por trasladar ese mensaje; pero… mientras que no fuera una realidad para todas las mujeres, aquellas que padecían por esa causa debían encontrar una solución. Me dejé convencer, para que voy a mentir. Y accedí a una entrevista sobre mis cuidados de salud y belleza (en la que no se hablaba en absoluto de pérdidas de orina) patrocinada y exhibida de manera publicitaria. Me arrepiento. Siempre me he jactado de hacer publicidad solo de lo que me convence. Y esto no me convence.

Si tuviera que hacer un anuncio sobre el asunto, diría: «Señoras jóvenes y recién paridas o mayores y casi desahuciadas, no se conformen con que las compresas se vuelvan “invisibles”. Estamos en 2022, hay cirugías posibles y un láser que funciona de maravilla, según los casos; pero, sobre todo, los ejercicios de suelo pélvico reducen los casos casi al cien por cien. No se resignen con afinar las compresas. No se dejen engañar». Y por cierto, no se crean que es un problema solo «femenino». También lo sufren ellos, aunque no los veamos en los anuncios.