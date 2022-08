¿Cómo saber si una relación ha terminado?

Una de las quejas más comunes entre las personas solteras es que desearían haber terminado antes su antigua relación. Lo cierto es que las señales de una relación en deterioro suelen ser abundantes, pero la gente no quiere admitir el hecho de que una ruptura podría estar próxima. Desde tener más citas grupales que individuales hasta que uno decida que no irá más a terapia de pareja, hay muchas veces la evidencia esta delante nuestra, siempre que estemos lo suficientemente atentos como para darnos cuenta.

Llegar al final de una relación no siempre es algo malo. Al igual que quitarse una tirita, a menudo es mejor acabar con la relación de una vez, en lugar de retrasar lo inevitable. Por ello, los terapeutas revelan las principales señales que indican que una relación ha terminado. Si nota más de alguna de ellas en su propia relación, podría ser el momento de reflexionar seriamente sobre ella.

Pasan más tiempo con su familia y amigos

MEX1982. SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS (MÉXICO), 22/08/2022.- Una familia come chile en nogada en la feria del típico platillo el 21 de agosto de 2022, en San Nicolás de los Ranchos, Puebla (México). EFE/Hilda Ríos FOTO: Hilda Ríos EFE

Cuando “te das cuenta de que pasan menos tiempo contigo y dedican más tiempo a la familia y los amigos”, dice Rhonda Milrad, terapeuta de relaciones y fundadora de la comunidad de relaciones en línea “Relationup”. “Están poniendo más energía y tiempo en otras relaciones en su círculo íntimo”. Por supuesto, si nos damos cuenta de esto, también puede ser un aviso de que nos sentimos menos conectados con nuestra pareja que antes.

Extremadamente agradables

En la imagen, una mujer sonríe y presume de dientes blancos. FOTO: Unsplash Unsplash

Aunque puede parecer algo bueno, puede indicar que una o ambas partes de la relación ya no se preocupan lo suficiente como para dar un paso adelante. “En realidad, se reducen las peleas y ni siquiera es necesario negociar porque la persona o la pareja acaban de terminar”, explica Rose Lawrence, psicoterapeuta y propietaria de “Mind Balance”, a lo que añade: “Ellos han optado por someterse al hecho de que quieren salir de la relación, por lo que su indiferencia se muestra agradable. La mayoría de las parejas necesitan negociar o discutir problemas, no necesariamente discutir efusivamente, pero al menos tener una conversación seria. Ser agradable es genial, pero cuando tú o tu pareja sois siempre agradables e indiferentes, la chispa claramente se va y la lucha por permanecer en la relación se acaba”.

Eventos importantes

Eric Besnard dirige la francesa "Delicioso", después de trabajar como guionista en Hollywood FOTO: La Razón (Custom Credit)

Cuando consigue un ascenso, pierde un gran cliente o gana con sus amigos la liga de fútbol, ¿quién es la primera persona a la que se lo dice? “Si alguien se adelanta a su pareja para compartir buenas o malas noticias, ya no es su principal confidente, su amigo más cercano”, explica Rosalind Sedacca, entrenadora de citas y relaciones y autora de “99 cosas que las mujeres desearían saber antes de tener citas”.

Aburrimiento

El aburrimiento es muy difícil de sobrellevar

Estar aburrido no solo en la relación, sino en todo. “Muchas personas informan que el aburrimiento es uno de los signos reveladores de que una relación está en problemas”, relata Denise Limongello, psicoterapeuta en Nueva York. “Si te sientes aburrido no solo con tu pareja, sino con la vida en general, podría significar que ya no estás en la relación correcta”. Por ejemplo, si nunca tiene nada interesante que decir cuando sus amigos y familiares le preguntan cómo está, eso dice mucho sobre cómo se siente con respecto a su vida. “Si a menudo sientes que no tienes nada que decir o informar a los demás cuando estás en entornos sociales, podría significar que no estás disfrutando particularmente la vida en tu relación actual”.

Repetirse

pasion rival FOTO: La Razón La Razón

“Hacer que tu pareja se repita una y otra vez indica que tu interés y pasión están disminuyendo”, dice Rori Sassoon, experta en relaciones y directora ejecutiva del servicio VIP de emparejamiento “Platinum Poire”. “Esto hace que parezca que no les estás prestando atención y, por lo tanto, no te importa lo que tienen que decir”. Si se encuentran haciendo esto a menudo, puede ser una señal de que uno de ustedes ya no está cómodo en la relación.

Ya no realizáis actividades juntos

ENFADO TELEFONICO FOTO: DREAMSTIME DREAMSTIME

“Cada pareja cae en rituales o hábitos que se convierten en su ‘cosa’”, dice Caitlin Bergstein, una casamentera con sede en Boston. Por ejemplo, ver juntos cierto programa de televisión o hacer pizza todos los martes. “Cuando una persona comienza a abandonar esos planes o los hace por su cuenta repetidamente, podría ser una señal de que la relación está llegando a su fin”.

Uno o ambos no quieren ir a terapia

La terapia online para parejas es muy efectiva. FOTO: pixabay larazon.es

Si las cosas no van bien en su relación y usted o su pareja han vetado la terapia, este es un indicador importante de que las cosas probablemente no van a funcionar, dice Christie Tcharkhoutian, terapeuta licenciada en matrimonio y familia. “Si tu dinámica es tóxica y tu pareja no quiere tratar de resolverla, entonces es una señal de que la relación puede haber terminado. Es similar a cuando conduces un automóvil y salta la advertencia de emergencia de que tienes un pinchazo. Si sigues ignorándolo y nunca te detienes para cambiar la llanta, tu auto se saldrá de la carretera y perderá el control. De la misma manera, la insatisfacción en la relación y la dinámica saludable son tu señal de advertencia para tu relación. Si no te detienes y obtienes ayuda yendo a terapia, tu relación se descarrilará”.

Evitar ir a casa

Varias personas en la pista de una discoteca de Madrid, a 8 de octubre de 2021, en Madrid (España). 08 OCTUBRE 2021;DISCOTECA;MADRID;INTERIOR; Ricardo Rubio / Europa Press 08/10/2021 FOTO: Ricardo Rubio Europa Press

“Cualquier situación problemática puede hacer que las personas se queden fuera más tarde de lo habitual para evitar interacciones con la persona con la que viven”, explica Limongello. “Si tú y tu pareja viven juntos y, sin embargo, te encuentras buscando excusas para quedarte fuera, es posible que estés evitando el hecho de que tu relación está en peligro. Si te quedas fuera más tarde de lo habitual, no subestimes la posible significado detrás de este comportamiento. Podría significar que su relación se ha agriado y no está listo para enfrentarlo”.

Se siente solo incluso cuando están juntos

Soledad FOTO: Dreamstime Dreamstime

¿Siente que está prácticamente solo, incluso cuando pasa tiempo con su pareja? “Esta es la mayor preocupación que veo en las parejas que vienen a verme”, dice Irina Baechle, terapeuta y entrenadora de relaciones. “Están físicamente juntos, pero emocionalmente se sienten solos y desconectados. Es un suspiro silencioso que, lamentablemente, hace que la relación se vaya desgastando a menos que busquen ayuda profesional”.

Se pregunta si puedes hacerlo mejor

Depresión 13/01/2022 FOTO: VITHAS VITHAS

“La gente evoluciona, cambia y crece. Esto es inevitable”, señala Lisa Concepcion, experta profesional certificada en citas y fundadora de “LoveQuest Coaching”. “Esa gran persona que conociste hace dos años fue genial en función de quién eras entonces. Puede que no estés creciendo al mismo ritmo. Tal vez esté en una zona de confort. Es una buena persona y sientes amor por ella, pero no son pensamientos de ‘¿adónde va esto?’ o, ‘¿realmente quiero esto?’ Cuando esas preguntas comienzan a surgir, es tu ser interior el que te empuja a otra parte”.

No te besan en serio

Paloma Rocasolano se funde en un beso con Marcus Brandler FOTO: La Razón Lecturas

“Puede que se den por vencidos con un beso: un picotazo rápido o un intento impersonal de besarse, pero si no es como solía ser y no hay pasión en esa experiencia, la pasión también desaparece de la relación”, explica Sedacca. “Se acabó en el sentido romántico; sois compañeros de cuarto y ya no almas gemelas”.

Evitan pasar tiempo a solas

Una de las últimas imágenes de la pareja antes de su polémica separación

“Tal vez su relación se ha estado deteriorando por un tiempo y reconoce que rara vez pasan tiempo juntos, solo ustedes dos. Esto podría ser una señal de que su relación no está en un buen lugar”, dice Tcharkhoutian. “Si la intimidad y el vínculo que una vez compartieron ahora se llena de tiempo con amigos en común o tiempo a solas, su relación puede ir en diferentes direcciones y es solo una relación por conveniencia en lugar de por deseo”.

Nota sus defectos con más frecuencia que sus puntos fuertes

Los padres cada vez demandan más cirugía para los «defectos» de sus hijos

Cuando se está enamorado de alguien, se tiende a ver lo bueno en ellos más fácilmente que lo malo. “Si pierde de vista todas las cualidades positivas que hicieron que se interesara en su pareja en primer lugar, podría ser una señal de que las cosas se están yendo hacia el sur”, dice Bergstein. “Puede que no siempre sea obvio que solo estás viendo los defectos de tu pareja, pero una señal reveladora es cómo hablas de tu pareja con tus amigos. Si estás luchando por decir algo positivo sobre tu pareja y te encuentras hablando mal de ella a los demás, es probable que sea hora de terminar la relación”.

Ya no se habla del futuro

Enlace de novios FOTO: jesus g. feria La Razón

“Las parejas en pleno romance discuten el futuro con entusiasmo”, dice Carmel Jones, consejera sexual y de relaciones. Regularmente discuten cosas como, dónde quieren vivir y si quieren tener hijos o no. “Mirar hacia el futuro es un ‘signo vital’ de relación. Cuando se desvanece la conversación sobre el futuro, esto suele ser una indicación de que la relación se dirige hacia el desastre”.

Algo pasa con la vida sexual

‘Mindful sex’: la técnica que permite disfrutar del sexo plenamente FOTO: La Razón La Razón

Los cambios en el dormitorio no siempre son una sentencia de muerte para una relación, pero en combinación con otros factores, pueden significar que algo no está bien. Tal vez “ya no tengas relaciones sexuales y temes incluso pensar en ello. Porque el sexo es mucho más que solo relaciones sexuales físicas”, señala Baechle. “Permite que las parejas sean vulnerables y emocionalmente abiertas entre sí, que es la base de cualquier relación”.