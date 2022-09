Apelación constante del Papa al “diálogo”

Al menos quince veces utilizó Francisco la palabra “diálogo” o el verbo “dialogar” en la conferencia de prensa que mantuvo en el avión mientras regresaba a Roma desde Kazajistán. El papa propuso esta solución “dialogante” a algunos de los problemas más graves de la hora actual.

La invasión rusa de Ucrania, por ejemplo. “Yo no excluyo el diálogo con cualquier potencia que haya sido el agresor. A veces hay que dialogar así (y aquí se llevó la manos a la nariz intentando taparla) porque huele mal pero hay que hacerlo porque si no, cerramos la única puerta razonable a la paz”. En ausencia del Patriarca Kirill el pontífice dialogó a solas un largo rato con el Metropolita Antonij de Volokolamks, responsable del Departamento de Relaciones Exteriores del Patriarcado de Moscú.

Con Xi Jinping coincidieron en Nursultán dos días y la diplomacia vaticana intentó que el Papa y el Presidente chino se encontraran pero el dirigente de Pekín no aceptó. “Para entender a China se necesita un siglo- nos comentó en el avión- pero para entenderles hemos escogido el camino del diálogo. Con el diálogo se aclaran muchas cosas y no sólo sobre la iglesia sino también sobre otros sectores”. Añadió que no se sentía capaz de calificar a China como un país antidemocrático.

Otro caso contemplado desde esta perspectiva es el de la persecución a la Iglesia en Nicaragua. “Se ha hablado con el gobierno – aseguró- y hay diálogo pero esto no quiere decir que se apruebe o desapruebe todo lo que hace el gobierno. Pero no se puede cerrar el diálogo”.

Concluyendo sus reflexiones insistió en que “si no hay diálogo hay ignorancia o guerra”; la experiencia lo confirma.