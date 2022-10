¿Cómo puedo evitar la humedad al tender la ropa dentro de casa?

El descenso de temperaturas que estamos experimentando últimamente aunque puede ser refrescante para los sentidos, no ayuda en nada a nuestra colada. Como diría cualquier madre, “ya no hace buen tiempo para secar la ropa en el exterior”. Sin embargo, para aquellos de nosotros que no disponemos de una secadora, la única opción que tenemos es colgarla en el interior para que se seque, generando problemas como la formación de humedad y moho en nuestros hogares. Según varios especialistas, secar la ropa mojada en el interior puede aumentar la humedad en el hogar hasta un 30%, algo que puede ser problemático para las personas con problemas respiratorios, como el asma. Asimismo, las esporas de moho también pueden causar reacciones alérgicas.

En base a esto, muchos de nosotros hemos creído erróneamente que secar la ropa en los radiadores es la mejor opción durante estos meses. Pero nada más lejos de la realidad, ya que provoca una gran cantidad de humedad por condensación. Por lo tanto, si no quiere sufrir dichos problemas en su casa, estos son algunos consejos para secar la ropa en interiores y evitar los problemas de humedad y moho al hacerlo.

Ventilación

Joven abriendo las ventanas FOTO: La Razón (Custom Credit)

Para evitar causar humedad mientras se seca la ropa, primero debemos mejorar el flujo de aire en el área donde la colgaremos. Para ello, coloque el tendedero en un lugar con buen flujo de aire y abra las puertas y ventanas durante 15 minutos para aumentar la ventilación. Permitir que el aire fresco fluya a través de la casa mejorará instantáneamente la calidad del aire de la vivienda.

Deshumidificador

Deshumidificador FOTO: La Razón (Custom Credit)

Por otro lado, si hace demasiado frío para considerar dejar abiertas las ventanas, podemos hacer uso de un deshumidificador eléctrico. Esto ayudará a secar rápidamente la ropa eliminando el exceso de humedad del aire. Sin embargo, no es indispensable que el deshumidificador sea eléctrico para combatir la humedad del hogar, ya que también existen pastillas deshumidificadoras que podemos adquirir en cualquier supermercado.

Sal

Roca de sal FOTO: La Razón (Custom Credit)

Otro económico truco para alejar la humedad de nuestro hogar es colocar rocas de sal en el alféizar de las ventanas al secar la ropa, ya que esto ayudará a absorber el exceso de humedad en el aire.

¿Cuándo lavar la ropa?

Poner la lavadora FOTO: Dreamstime Dreamstime

Por último, puede ser tentador dejar que la ropa se acumule y lavarla toda en una sola carga para ahorrar tiempo, pero poner demasiada ropa en una lavadora puede hacer que la ropa esté más mojada cuando termine el ciclo, lo que significa que tomará aún más tiempo para que se seque. Del mismo modo, distribuir las cargas de ropa puede ayudar a evitar que la ropa desarrolle un olor a humedad y sobrecarguemos el tendedero. Ya que de esta manera la ropa tendrá suficiente espacio para secarse de manera óptima, reduciendo el tiempo de secado y evitando ese olor tan desagradable.