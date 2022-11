Temporada de esquí 2022-2023: ¿podremos disfrutar de unos meses de nieve abundante?

En los últimos días la nieve ha cubierto los principales sistemas montañosos de España. La nieve llega en un momento importante, porque el 25 de noviembre se producirá la apertura de algunas estaciones de esquí del Pirineo y en Sierra Nevada. Tras unos años en los que la temporada de esquí ha estado condicionadas por la pandemia de Covid-19 y las condiciones meteorológicas anómalas, muchas personas están esperando el pronóstico de nieve para este invierno. ¿Se prevé una temporada de esquí con mucha nieve?

Por ahora, según el modelo de referencia de Meteored, las temperaturas estarán ligeramente por encima de lo normal durante este invierno y el principio de la primavera. Se esperan valores hasta 0,5 ºC por encima del promedio en gran parte de las cordilleras, salvo en zonas del Pirineo y del Sistema Central, donde se alcanzarán valores más comunes para las fechas. “Si se cumple esta situación no serán muy malas noticias, ya que en los últimos inviernos las anomalías ligadas a las altas temperaturas han sido muy acusadas en algunas épocas”, afirma Samuel Biener, experto de la web meteorológica.

En cuanto a la circulación dominante, el modelo apunta al posicionamiento de un gran bloqueo anticiclónico entre el Atlántico Norte y Centroeuropa. De confirmarse, “evitaríamos las grandes irrupciones del sur. De allí salen las masas de aire que provocan elevadas temperaturas y polvo en suspensión que se posa en la nieve, factores que son críticos para su conservación”, explica Biener. Otro elemento importante es el viento que limpia y se lleva la nieve cuando sopla con intensidad. Aunque es difícil prever su tendencia, señala el experto, cabe recordar que “las rachas más fuertes se dan con circulaciones zonales o irrupciones de noroeste que, por el momento, no se esperan con regularidad”.

¿Habrá precipitaciones en los próximos meses?

Por mucho frío que haga si no se producen precipitaciones no hay nieve. Según este mismo modelo, las borrascas y los descuelgues podrían desplazarse por el sur y Canarias. Con esto las lluvias podrían ser más abundantes de lo habitual en el este peninsular y en ambos archipiélagos. De cumplirse este escenario, los Pirineos, la Cordillera Cantábrica y el Ibérico norte podrían salir perjudicados al quedar más próximos del área de influencia de las altas presiones. No obstante, los mapas no muestran por ahora anomalías negativas muy reseñables en estos sistemas montañosos. De momento, parece que las estaciones de esquí que se van a ver más beneficiadas por la nieve serán las del Ibérico sur, Sierra Nevada y tal vez el Sistema Central.