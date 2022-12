Sanidad, en «vigilancia activa» frente al estreptococo A

El Ministerio de Sanidad se mantiene en «vigilancia activa» ante la posible aparición de nuevos casos de enfermedad invasiva por estreptococo A, tras la muerte de dos menores (uno el pasado 25 de octubre y otro el 2 de diciembre) y 14 hospitalizados por esta causa en la Comunidad de Madrid. Los menores ingresados reciben «el correspondiente tratamiento antibiótico y evolucionan de forma favorable», ha indicado la consejería de Sanidad de la región en un comunicado.

El pasado 2 de diciembre Reino Unido notificó un aumento de las infecciones por «Streptococcus Pyogenes» en menores, si bien en España, como así lo recordó el departamento que dirige Carolina Darias, esta patología no es de declaración obligatoria.

No obstante, el Ministerio de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, está en contacto con las comunidades y ciudades autónomas para recabar información de los posibles casos detectados en las últimas semanas y poder hacer un análisis de la situación.

En este sentido, el pediatra, epidemiólogo e investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Quique Bassat, ha considerado que «no hay motivos para alarmarse por el estreptococo A», según ha informado Efe. En una entrevista a la emisora RAC-1, Bassat aseguró que «es muy poco frecuente que esta bacteria cause la muerte» y recordó que «después de la pandemia miramos con lupa cualquier cosa que antes quizás pasaba más desapercibida y monitorizamos cosas que antes no monitorizábamos. Ahora, cualquier cosa que tenga un nombre nos genera interés», aseguró. «Más allá de las medidas de sentido común e higiene habituales, no es necesario tomar ninguna medida extraordinaria para prevenir la infección. Es una bacteria que causa anginas y faringitis en niños pequeños. Normalmente es muy benigna», ha añadido el especialista.

Por su parte, el jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago y miembro del comité asesor de vacunas OMS-Europa, Federico Martinón-Torres, y el médico del servicio de Pediatría del Hospital Universitario Gregorio Marañón y coordinador del «Proyecto PedGAS-net», Jesús Saavedra, han asegurado que los pediatras saben «perfectamente qué hacer» ante los casos de estreptococo A, por lo que han pedido tranquilidad a los padres, informa Ep.

«De momento no sabemos a qué se debe el aumento (de casos) en Reino Unido. A priori, la explicación más sencilla sería un incremento de infecciones bacterianas proporcional al aumento que se está produciendo ahora de infecciones respiratorias virales en los niños, fundamentalmente por la falta de exposición en los años previos debida a la no circulación de virus estacionales como el de la gripe o el VRS, tanto por las medidas que se tomaron frente a la covid y que inespecíficamente pudieron impactar en la epidemiología de estas infecciones, como la propia competencia viral», ha declarado el doctor Martinón-Torres. No obstante, el experto reconoce que en algunos casos puede dar lugar a complicaciones infecciosas graves e incluso a complicaciones no supurativas con afección en el corazón, riñón o fiebre reumática.

Al respecto, Saavedra ha asegurado que las infecciones graves por “S. pyogene” son “muy raras”, especialmente las más graves, y ha apelado al sentido común y a valorar a cada niño, vigilando los signos de alarma como, por ejemplo, somnolencia importante, dificultad respiratoria mantenida, vómitos que no ceden o fiebre que dura más de 3-4 días, especialmente si es elevada o es difícil de descender, o erupciones que no desaparecen con la digitopresión o que son extensas y muy rojas, como quemaduras solares.

Del mismo modo, Saavedra ha destacado la importancia de mantener a los menores sin ir al colegio mientras presenten un cuadro de fiebre y, al menos, 24 horas tras el inicio del antibiótico en el caso de una faringitis bacteriana.